Trump bol opäť v ohrození! Panika pri Bielom dome a uzávierka ulice: Polícia eliminovala STRELCA!

WASHINGTON - Americké bezpečnostné zložky v sobotu večer obkľúčili Biely dom po tom, čo bola neďaleko hlásená streľba. Americký prezident Donald Trump sa v tom čase nachádzal v Bielom dome, kde rokoval o dohode s Iránom, informuje o tom agentúra AFP a stanica CNN.
Tajná služba ozrejmila, že vyšetruje správy o výstreloch na rohu ulíc 17th Street a Pennsylvania Avenue Northwest, neďaleko Bieleho domu. Riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel uviedol, že FBI je na mieste a pomáha tajnej službe.
Podľa tamojších predstaviteľov prišiel strelec na roh ulíc a spustil paľbu na políciu. Podozrivý bol zneškodnený a prevezený do Nemocnice Georgea Washingtona, oznámili predstavitelia. Agentúra Reuters uvádza, že úrady identifikovali osobu ako emocionálne nestabilného jedinca. Podľa zdroja agentúry AP utrpel zranenia aj jeden okoloidúci, pričom obe osoby sú v kritickom stave.
Polícia znemožnila prístup k prezidentskému sídlu a novinári, ktorí sa v tom čase nachádzali na Severnom trávniku Bieleho domu, uviedli na platforme X, že dostali príkaz utiecť a ukryť sa v tlačovej miestnosti sídla.
Sedemdesiatdeväťročný Trump sa stal terčom troch pokusov o atentát, pričom posledný sa odohral 25. apríla, pripomína AFP. Ozbrojený muž vtedy prenikol cez bezpečnostnú kontrolu v hoteli Washington Hilton, kde sa konala výročná večera asociácie korešpondentov Bieleho domu za účasti predstaviteľov vlády vrátane prezidenta.
Muž, ktorý spustil paľbu neďaleko Bieleho domu, zomrel v nemocnici
Tajná služba USA v sobotu uviedla, že muž, ktorý spustil paľbu na kontrolnom stanovišti neďaleko Bieleho domu, zomrel v nemocnici po prestrelke s políciou. Zároveň zdôraznila, že pri incidente nebol ohrozený prezident Donald Trump. Informujú o tom agentúry AFP a AP.
Tajná služba vo svojom vyhlásení v sobotu večer uviedla, že podľa predbežného vyšetrovania sa strelec krátko po 18.00 h miestneho času (24.00 h SELČ) priblížil ku kontrolnému stanovišťu neďaleko Bieleho domu, „vybral z tašky zbraň a začal strieľať na policajtov“. Došlo k tomu na rohu ulíc 17th Street a Pennsylvania Avenue Northwest.
Policajti paľbu opätovali, pričom útočníka zasiahli. Záchranári ho následne previezli do nemocnice, kde neskôr zomrel. Agentúra Reuters uvádza, že úrady ho identifikovali ako emocionálne nestabilného jedinca. Zranenia utrpel aj jeden okoloidúci, no predstaviteľ bezpečnostných zložiek uviedol, že aktuálne nie je zrejmé, či osobu zasiahli guľky strelca alebo polície. Podľa Tajnej služby pri incidente nebol zranený žiadny policajt a nedošlo ani k ohrozeniu hlavy štátu.