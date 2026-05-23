Horor v Tunisku: Daniel išiel na pláž! V mori objavil kusy ľudského tela

TUNIS - Pokojná prechádzka po pláži na tuniskom ostrove Džerba sa pre českého dovolenkára skončila desivým objavom. Vo vode neďaleko pobrežia zbadal objekt, ktorý si najskôr pomýlil s morským živočíchom. Keď sa priblížil, zistil, že ide o ľudské pozostatky.

Nepríjemný incident sa odohral v utorok popoludní na severovýchode tuniského ostrova Džerba, ktorý patrí medzi obľúbené dovolenkové destinácie turistov z Európy.

Český turista Daniel sa podľa portálu TN.cz prechádzal pozdĺž pobrežia, keď si po niekoľkých kilometroch všimol niečo neobvyklé vo vode.

„Išiel som po pláži a asi po dva a pol kilometri som zbadal, že vo vode niečo pláva. Najprv som si myslel, že je to chobotnica, a preto som sa išiel pozrieť bližšie,“ opísal svoje prvé dojmy.

Namiesto morského tvora našiel ľudské pozostatky

Po priblížení sa ukázalo, že nejde o žiadneho živočícha. Vo vode sa nachádzala časť ľudského tela. Podľa informácií portálu išlo o nohu a časť trupu v pokročilom štádiu poškodenia.

Redakcia portálu disponuje aj fotografiami nálezu, no vzhľadom na ich mimoriadne drastický obsah sa rozhodla nezverejniť ich. Informáciu o nájdení ľudských pozostatkov navyše potvrdil aj nezávislý zdroj oboznámený so situáciou na ostrove.

Daniel uviedol, že telo podľa jeho odhadu nebolo vo vode príliš dlho. Na pozostatkoch vraj nepozoroval výrazné známky rozkladu.

„Nebolo cítiť ani zápach,“ povedal.

Turisti privolali pomoc

Keď si uvedomil, čo objavil, okamžite vyhľadal pomoc. Zamieril do najbližšieho hotela, kde o náleze informoval personál.

Spoločne následne pozostatky vytiahli z vody a zakryli ich látkou, kým na miesto dorazili úrady.

„Použili sme uteráky. Tela sme sa priamo nedotýkali a ani sme ho neotáčali, takže neviem povedať, či išlo o muža alebo ženu. Pozostatky boli veľmi bledé. Potom už prišla polícia a prevzala si prípad,“ opísal ďalší priebeh udalostí.

Príčina smrti zostáva neznáma

Tuniské úrady zatiaľ nezverejnili informácie o identite zosnulého ani o okolnostiach jeho smrti.

Samotný český turista spočiatku uvažoval, či za poškodením tela nemohol stáť útok žraloka. Takýto scenár však odborníci považujú za málo pravdepodobný, keďže výskyt podobných incidentov je v tejto oblasti Stredozemného mora mimoriadne zriedkavý.

Vyšetrovatelia zvažujú aj inú možnosť

Podľa dostupných informácií sa ako pravdepodobnejšie javí vysvetlenie súvisiace s migračnou trasou vedúcou zo severnej Afriky do Európy.

Francúzsky denník Le Monde upozornil, že prvé tri mesiace roka 2026 patrili na trase z Tuniska a Líbye cez Stredozemné more k najtragickejším od roku 2014.

Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu prišlo od januára do marca v tejto oblasti o život najmenej 765 migrantov. Práve preto nemožno vylúčiť, že pozostatky nájdené pri pobreží Džerby patria niekomu z obetí nebezpečnej cesty cez more.

