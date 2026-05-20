Rozhodujúca európska ekonomika hlási rovnaký problém ako Slovensko: Systém dôchodkov, ako ich poznáme, sa rúca

BERLÍN - Nemecko čelí vážnemu demografickému problému, ktorý môže v budúcnosti ohroziť dôchodky aj fungovanie zdravotníctva. Ekonómovia varujú, že krajina má čoraz menej detí, zatiaľ čo rastie počet ľudí odkázaných na sociálne dávky. Situácia je podľa odborníkov alarmujúca a bez zásadných zmien sa môže ešte zhoršiť.
Podľa údajov Spolkového štatistického úradu sa vlani v Nemecku narodilo iba 654 300 detí. Ide už o štvrtý rok po sebe, keď pôrodnosť klesla, pričom dosiahla najnižšiu úroveň od roku 1946. Odborníci upozorňujú, že menej detí znamená menej budúcich pracujúcich, ktorí budú financovať dôchodkový a zdravotný systém. Detaily popísali ekonómovia pre Web.de.
"Kolaps je na spadnutie," vyhlásil nemecký ekonóm Marcel Fratzscher. Pripomenul, že tamojší sociálny systém funguje na princípe priebežného financovania. Súčasní pracujúci odvádzajú peniaze na dôchodky, zdravotnú starostlivosť či opateru seniorov. Už dnes však odvody podľa neho presahujú 40 percent hrubej mzdy a ich ďalšie zvyšovanie môže mať vážne ekonomické dôsledky.
Mladí Nemci sa obracajú na sociálne dávky
Situáciu komplikuje aj rastúci počet mladých ľudí odkázaných na sociálnu pomoc. Každý štvrtý neplnoletý Nemec žije v domácnosti, ktorá je úplne alebo čiastočne závislá od sociálnych dávok. Vlani išlo o približne 1,8 milióna detí a mladistvých. Viac ako 850-tisíc z nich pritom nebolo nemeckými občanmi.
Ekonóm Bernd Raffelhüschen na webe mdr.de upozornil, že deti vyrastajúce v prostredí závislom od sociálnych dávok majú podľa viacerých štúdií problém postaviť sa neskôr na vlastné nohy. "Vedie to k ďalším sociálnym problémom a závislosti od podpory štátu," varoval.
Odborníci zároveň priznávajú, že rýchle riešenie neexistuje. Opatrenia prijaté dnes sa podľa nich prejavia až o 20 až 25 rokov. Kritizujú aj pokusy vlád motivovať rodiny finančnými benefitmi. Ako príklad uvádzajú Maďarsko, ktoré zaviedlo daňové úľavy či zvýhodnené bývanie pre ženy s viacerými deťmi, no výrazný obrat v pôrodnosti sa nedostavil.
Klesá motivácia pracovať a aj mať deti, varujú pred nepopulárnymi opatreniami
Ekonómovia preto vyzývajú na širšie zmeny. Navrhujú lepšiu dostupnosť škôlok, celodennej starostlivosti o deti či odstránenie bariér pri zamestnávaní žien. Zároveň hovoria aj o nepopulárnom riešení – zvýšení veku odchodu do dôchodku.
Fratzscher upozornil aj na rastúce napätie medzi generáciami. Podľa neho politici v posledných rokoch presadzovali opatrenia, pri ktorých mladí ľudia platia vyššie dane a odvody v prospech starších generácií. "To oslabuje motiváciu mladých viac pracovať alebo mať deti," dodal.