Streda20. máj 2026, meniny má Bernard, zajtra Zina

Rozhodujúca európska ekonomika hlási rovnaký problém ako Slovensko: Systém dôchodkov, ako ich poznáme, sa rúca

Nemecká pôrodnosť klesá tiež. (Zdroj: gettyimages.com)
BERLÍN - Nemecko čelí vážnemu demografickému problému, ktorý môže v budúcnosti ohroziť dôchodky aj fungovanie zdravotníctva. Ekonómovia varujú, že krajina má čoraz menej detí, zatiaľ čo rastie počet ľudí odkázaných na sociálne dávky. Situácia je podľa odborníkov alarmujúca a bez zásadných zmien sa môže ešte zhoršiť.

Podľa údajov Spolkového štatistického úradu sa vlani v Nemecku narodilo iba 654 300 detí. Ide už o štvrtý rok po sebe, keď pôrodnosť klesla, pričom dosiahla najnižšiu úroveň od roku 1946. Odborníci upozorňujú, že menej detí znamená menej budúcich pracujúcich, ktorí budú financovať dôchodkový a zdravotný systém. Detaily popísali ekonómovia pre Web.de.

"Kolaps je na spadnutie," vyhlásil nemecký ekonóm Marcel Fratzscher. Pripomenul, že tamojší sociálny systém funguje na princípe priebežného financovania. Súčasní pracujúci odvádzajú peniaze na dôchodky, zdravotnú starostlivosť či opateru seniorov. Už dnes však odvody podľa neho presahujú 40 percent hrubej mzdy a ich ďalšie zvyšovanie môže mať vážne ekonomické dôsledky.

Mladí Nemci sa obracajú na sociálne dávky

Situáciu komplikuje aj rastúci počet mladých ľudí odkázaných na sociálnu pomoc. Každý štvrtý neplnoletý Nemec žije v domácnosti, ktorá je úplne alebo čiastočne závislá od sociálnych dávok. Vlani išlo o približne 1,8 milióna detí a mladistvých. Viac ako 850-tisíc z nich pritom nebolo nemeckými občanmi.

Ilustračné foto  (Zdroj: SITA/Paul Zinken/dpa via AP)

Ekonóm Bernd Raffelhüschen na webe mdr.de upozornil, že deti vyrastajúce v prostredí závislom od sociálnych dávok majú podľa viacerých štúdií problém postaviť sa neskôr na vlastné nohy. "Vedie to k ďalším sociálnym problémom a závislosti od podpory štátu," varoval.

Odborníci zároveň priznávajú, že rýchle riešenie neexistuje. Opatrenia prijaté dnes sa podľa nich prejavia až o 20 až 25 rokov. Kritizujú aj pokusy vlád motivovať rodiny finančnými benefitmi. Ako príklad uvádzajú Maďarsko, ktoré zaviedlo daňové úľavy či zvýhodnené bývanie pre ženy s viacerými deťmi, no výrazný obrat v pôrodnosti sa nedostavil.

Klesá motivácia pracovať a aj mať deti, varujú pred nepopulárnymi opatreniami

Ekonómovia preto vyzývajú na širšie zmeny. Navrhujú lepšiu dostupnosť škôlok, celodennej starostlivosti o deti či odstránenie bariér pri zamestnávaní žien. Zároveň hovoria aj o nepopulárnom riešení – zvýšení veku odchodu do dôchodku.

Fratzscher upozornil aj na rastúce napätie medzi generáciami. Podľa neho politici v posledných rokoch presadzovali opatrenia, pri ktorých mladí ľudia platia vyššie dane a odvody v prospech starších generácií. "To oslabuje motiváciu mladých viac pracovať alebo mať deti," dodal.

Viac o téme: EkonomikaDetiPôrodnosťDôchodkyNemeckoNarodené deti
