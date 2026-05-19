Arcibiskupka z Canterbury v Snemovni odsúdila zneužívanie náboženskej identity

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Karl-Josef Hildenbrand/dpa)
LONDÝN – Arcibiskupka z Canterbury Sarah Mullallyová v pondelok v prejave v Snemovni lordov kritizovala ľudí, ktorí zneužívajú náboženskú identitu na „zastrašovanie a rozdeľovanie“. Uviedla to len niekoľko dní po protiimigračnom pochode Unite the Kingdom, ktorý v Londýne zorganizoval krajne pravicový aktivista Tommy Robinson. Informovala o tom televízia Sky News.

Mullallyová, ktorá je najvyššie postavenou biskupkou anglikánskej cirkvi, vyzvala na „obnovenie nádeje“ a na „odmietnutie nenávisti a rozdelenia“ v spoločnosti, pričom varovala pred „hlboko znepokojujúcim zhoršovaním vzťahov medzi komunitami“. Kritizovala aj imigračnú politiku vlády a jej návrhy na predĺženie procedúry vedúcej k udeleniu trvalého pobytu pre prisťahovalcov.

Na proteste sa zúčastnilo približne 60-tisíc ľudí

Na sobotňajšom proteste v centre Londýna sa zúčastnilo približne 60.000 ľudí. Mnohí niesli drevené kríže, skandovali „Christ is king“ (Kristus je kráľ) a mali na hlavách červené šiltovky s nápisom „Make England Great Again“ (Urobme Anglicko opäť veľkým). Krajne pravicový aktivista Robinson – vlastným menom Stephen Yaxley-Lennon – vyzval účastníkov pochodu, aby sa zapájali do politiky, a zaujímal sa, či sú „pripravení na bitku o Britániu“.

Mullallyová vo svojom prejave Robinsona priamo nespomenula, zdôraznila však, že anglikánska cirkev dlhodobo zastáva právo všetkých ľudí praktizovať svoju vieru bez strachu a hovorí, že náboženstvo nesmie byť zneužívané na zastrašovanie a rozdeľovanie. „Nasledovať Ježiša znamená milovať svojho blížneho ako seba samého, bez výnimky, a usilovať sa o dobro všetkých,“ upozornila. Dodala, že najmä v časoch napätia a nedostatku majú ľudia prirodzenú tendenciu spájať sa s tými, ktorí sú im názorovo podobní. Podľa arcibiskupky však tieto postoje nevedú k fungujúcej spoločnosti. Diskusia o migrácii by podľa nej mala byť zdrojom nádeje, že postoje sa môžu meniť a že spolužitie ľudí rôzneho pôvodu môže potlačiť pocit strachu a podozrievavosť.

Vláda premiéra Keira Starmera medzičasom navrhla sprísnenie imigračných pravidiel vrátane predĺženia doby potrebnej na získanie trvalého pobytu z piatich na desať rokov. Premiér uviedol, že tieto zmeny majú priniesť „pevný, ale spravodlivý imigračný systém“. Mullallyová v súvislosti s tým vo svojom prejave zdôraznila, že Británia musí riešiť sociálne a ekonomické napätie v spoločnosti a problémy, ktoré majú miestne komunity, a zároveň zabezpečiť spravodlivý systém pre nových prisťahovalcov. Vyzvala na „spájanie komunít a pretváranie cudzincov na susedov“.

Šéf VšZP podľa vlastných slov nečakal, že po nástupe do poisťovne bude o chvíľu jej riaditeľom
