Lindsay Lohan zažila šok v priamom prenose: Otec jej celý život klamal! Zatajil jej, že má sestru

USA - Herečka Lindsay Lohan odhalila, že má nevlastnú sestru po tom, čo sa jej otec objavil v televíznej relácii kvôli sporu o otcovstvo. Celá situácia sa odohrala pred očami verejnosti a opäť upriamila pozornosť na komplikovaný rodinný život niekdajšej detskej hviezdy.
Lindsay Lohan sa preslávila už v mladom veku. Popri úspešnej kariére však médiá dlhé roky sledovali aj jej súkromie, rodinné problémy ale aj škandály a eskapády okorenené alkoholom a drogami!
Herečka je jedným zo štyroch detí Michaela a Diny Lohanovcov, ktorí boli manželmi od roku 1985 do roku 2005. Vyšlo však najavo, že Michael Lohan má ďalšiu dcéru.
K odhaleniu došlo počas vystúpenia Michaela Lohana v televíznej relácii The Trisha Goddard Show. V programe podstúpil DNA test po tom, čo 17-ročná Ashley Horn tvrdila, že je jeho dcérou. Michael tieto tvrdenia dovtedy popieral, no výsledky testu potvrdili, že Ashley je skutočne jeho dcéra – a teda nevlastná sestra Lindsay Lohan.
Ashley Horn sa v relácii postarala aj o kontroverzné výroky na adresu slávnej herečky. Vyhlásila napríklad, že je „atraktívnejšia než Lindsay“ a narážala aj na jej problémy so závislosťami slovami: „Mne sa páči byť zodpovedným a čistým človekom.“
Neskôr sa však Lindsay ospravedlnila za to, že médiám dovolila zatiahnuť ju do celej situácie. Celá kauza prišla v období, keď bola Lindsay Lohan pod obrovským tlakom médií. Ako jedna z najväčších hviezd začiatku 21. storočia čelila neustálemu záujmu bulváru, ktorý sledoval nielen jej filmovú kariéru, ale aj osobný život.
V posledných rokoch sa však herečka od hollywoodskeho života výrazne dištancovala. Presťahovala sa do Dubaja, kde podľa vlastných slov našla pokoj a súkromie.
Lindsay sa v roku 2022 vydala za finančníka Bader Shammasa a o rok neskôr sa páru narodil syn Luai.
Herečka v minulosti vysvetlila, že život v Dubaji jej vyhovuje najmä kvôli prísnym pravidlám ochrany súkromia. „Nemôžete si len tak niekoho odfotografovať v reštaurácii bez jeho súhlasu. Je to veľký rozdiel oproti Hollywoodu,“ uviedla.
V rozhovore pre magazín Paper zároveň priznala, že ju mrzí, ako médiá často jednostranne zobrazovali jej život. „Som len človek. Robím chyby. Ale práve tie sa vždy dostanú na titulky,“ povedala.