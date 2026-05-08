Poriadny trapas! Pápež Lev XIV. volal do banky: Keď povedal, kto je, zamestnankyňa mu zložila telefón

RÍM - Pápež Lev XIV. sa podľa amerických médií dostal do kurióznej situácie. Keď telefonoval do banky v USA kvôli zmene údajov, pracovníčka zákazníckej linky odmietla uveriť, že na druhej strane je skutočne hlava katolíckej cirkvi.

Nečakaný príbeh z prostredia Vatikánu pobavil veriacich aj médiá. Pápež Lev XIV. mal podľa svojho blízkeho priateľa naraziť na problém pri telefonáte do americkej banky.

O incidente rozprával počas stretnutia s veriacimi v americkom meste Naperville kňaz Tom McCarthy, ktorý je dlhoročným známym pápeža.

Chcel zmeniť údaje v banke

Podľa McCarthyho telefonoval pápež do svojej banky niekoľko mesiacov po zvolení do čela katolíckej cirkvi. Chcel aktualizovať kontaktné údaje — konkrétne telefónne číslo a adresu.

Lev XIV., vlastným menom Robert Francis Prevost, sa počas hovoru predstavil svojím občianskym menom a správne odpovedal aj na všetky bezpečnostné otázky.

Ani to však podľa zverejnených informácií nestačilo.

Ako uvádza The New York Times, pracovníčka zákazníckeho centra mu oznámila, že zmena údajov nie je možná telefonicky a musí osobne prísť na pobočku.

„Som pápež Lev“

Pápež sa vraj následne pokúsil situáciu vysvetliť. Podľa McCarthyho jej povedal, že osobná návšteva nebude možná a pripomenul, že poskytol všetky potrebné údaje.

Neskôr sa údajne rozhodol prezradiť svoju identitu. „Pomohlo by vám, keby som vám povedal, že som pápež Lev?“ mal sa opýtať pracovníčky banky.

Jej reakcia ho zrejme zaskočila. Zamestnankyňa mu podľa príbehu jednoducho zložila telefón.

Pomohol až známy prezidenta banky

McCarthy neskôr potvrdil, že celý príbeh je pravdivý. Situáciu sa napokon podarilo vyriešiť až s pomocou ďalšieho kňaza, ktorý poznal prezidenta banky.

Vatikán sa k celej udalosti zatiaľ oficiálne nevyjadril.

