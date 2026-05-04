Polícia vyšetruje tragickú nehodu pri Michalovciach

MICHALOVCE - Polícia v súvislosti s pondelkovou nehodou pri Michalovciach, pri ktorej zahynul jeden človek, začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Do vyšetrovania priberie znalca z odboru cestnej dopravy. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
Nehoda sa stala krátko pred poludním medzi obcou Petrovce nad Laborcom a Michalovcami. Vodič osobného auta pri predbiehaní zišiel mimo vozovky a pri návrate späť prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s dodávkou. Po náraze sa vozidlo prevrátilo na strechu a skončilo v poli.
Na miesto vyslali aj leteckú záchrannú službu. Vodič osobného auta zraneniam na mieste podľahol, vodiča dodávky s ľahšími zraneniami previezli do nemocnice. Dychová skúška u neho bola negatívna, u zosnulého vodiča budú prítomnosť alkoholu zisťovať pri pitve. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, pričom cesta bola počas dokumentovania dopravnej nehody na nevyhnutný čas úplne uzavretá.
„Opätovne upozorňujeme vodičov, že predbiehanie patrí medzi najrizikovejšie manévre na cestách. Každé nesprávne vyhodnotenie situácie môže mať fatálne následky,“ dodala hovorkyňa.