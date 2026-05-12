Napätie medzi Teheránom a USA: Kálíbáf varuje Trumpa! Irán hrozí 90-percentným obohatením uránu

TEHERÁN - Spojené štáty musia akceptovať „práva“ Iránu, ak chcú ukončiť vyše dvojmesačnú vojnu, uviedol v utorok predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. Americký prezident Donald Trump odmietol najnovší návrh Teheránu a uviedol, že súčasné prímerie funguje len vďaka „masívnej podpore životných funkcií“. TASRo tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Neexistuje žiadna alternatívna, len prijať práva iránskeho ľudu tak, ako sú stanovené v 14-bodovom návrhu. Každý iný prístup bude úplne bezvýsledný; nič, len jedno zlyhanie za druhým,“ napísal Kálíbáf na sieti X. „Čím dlhšie budú váhať a odkladať to, tým viac za to budú platiť americkí daňoví poplatníci,“ dodal. Podrobnosti najnovšieho návrhu USA na prímerie nie sú známe, no podľa správ médií obsahuje jednostranové memorandum o porozumení s cieľom ukončiť boje a vytvoriť rámec pre rokovania o iránskom jadrovom programe.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na návrh vyzvalo na ukončenie vojny na všetkých frontoch vrátane Libanonu, zastavenie americkej námornej blokády iránskych prístavov a uvoľnenie zmrazených iránskych aktív. Neuviedlo protihodnotu pre Irán.
Hrozba jadrovým obohatením
Hovorca iránskej parlamentnej komisie pre národnú bezpečnosť uviedol, že ak by došlo k obnoveniu konfliktu, poslanci zvážia možnosť obohatenie uránu na úroveň vhodnú na výrobu zbraní. „Jednou z možností Iránu v prípade ďalšieho útoku môže byť 90-percentné obohatenie. Preskúmame to v parlamente,“ tvrdí.
Irán podľa odhadov má viac než 408 kilogramov uránu obohateného na 60 percent. Na výrobu jadrovej zbrane je potrebné obohatenie na viac ako 90 percent. Iránske zásoby obohateného uránu sú hlavným bodom sporov v rokovaniach so Spojenými štátmi, ktoré trvajú na jeho vyvezení z islamskej republiky. Irán to odmieta a odvoláva sa na právo na mierové využívanie jadrovej energie.