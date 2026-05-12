Zmena kurzu Berlína: Nemecko buduje na Ukrajine výcvikové centrá a mení sa na strategického partnera

KYJEV - Nemecko prispeje 10 miliónmi eur do iniciatívy EÚ na vybudovanie výcvikových centier na Ukrajine. Počas návštevy Kyjeva to vyhlásil nemecký minister obrany Boris Pistorius. Informuje o tom agentúra DPA.
Berlín bude financovať celú infraštruktúru potrebnú na vybudovania centra. Podľa Pistoriusa majú centrá pomôcť udržať ukrajinskú armádu v bojovej pohotovosti, a to aj po prípadnom uzavretí mierovej dohody s Ruskom. Táto iniciatíva je jedným z viacerých opatrení zameraných na posilnenie odstrašujúcej spôsobilosti Ukrajiny v budúcnosti, uviedol Pistorius a dodal, že v Nemecku doteraz prešlo výcvikom takmer 27.000 ukrajinských vojakov.
Nemecký minister obrany tiež počas návštevy oznámil zmenu vo vzťahoch Nemecka s Ukrajinou. Z príjemcu pomoci sa podľa neho stal vojenský partner.
„Sme strategickí partneri. Na jednej strane vás naďalej podporujeme vo vašom obrannom boji, na druhej strane však čoraz viac budujeme štruktúrované, dlhodobé partnerstvo, s ktorým treba počítať,“ povedal Pistorius v Kyjeve, kde sa stretol so svojím ukrajinským náprotivkom Mychajlom Fedorovom a prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Už nie ste len spotrebiteľom bezpečnosti, ste poskytovateľom bezpečnosti,“ zdôraznil.