Kandidát na prezidenta Peru Aliaga žiada opakovanie prezidentských volieb

Rafael López Aliaga
Rafael López Aliaga (Zdroj: SITA/AP/Martin Mejia)
LIMA - Kandidát na prezidenta Peru Rafael Lopéz Aliaga vo štvrtok vyzval na opakovanie prvého kola prezidentských volieb. Hlasovanie sa uskutočnilo v nedeľu 19. apríla a v poradí tretí Aliaga nepostúpil do druhého kola. Informuje agentúra AFP.

Zo sčítania 99,9 percenta hlasovacích lístkov vyplýva, že rozdiel medzi Sánchezom, ktorého volilo 12 percent voličov a druhým Robertom Aliagom je niečo cez 20.000 hlasov. Na prvom mieste sa s prevahou 17 percent umiestnila pravicová kandidátka Keiko Fujimorová. Deň prezidentských volieb sprevádzali logistické problémy v hlavnom meste. Nasledovalo pomalé sčítavanie hlasov. Pochybnosti vyvolal aj nález niekoľkých schránok s hlasovacími lístkami v jednom z kontajnerov na odpadky v Lime. Aliaga už predtým vyzval na opakovanie volieb v Lime, kde bol kedysi primátorom, no predstavitelia Národnej volebnej poroty (JNE) jeho žiadosť zamietli.

Usporiadal v hlavnom meste demonštráciu

Aliaga preto vo štvrtok usporiadal v hlavnom meste demonštráciu a svojim priaznivcom prisľúbil, že odmietne výsledok prvého kola. JNE má podľa neho do nedele 17. mája lehotu, aby vyhlásila opakovanie prvého kola. V tento deň sa totiž chystá oznámiť oficiálne výsledky hlasovania. „Jediným spôsobom, ako ma poraziť, boli špinavé triky a my neuznáme nelegitímnu vládu,“ povedal Aliaga. Ozrejmil, že jeho strana napadne „falošný zoznam“ kandidátov do druhého kola zostavený JNE.

Demonštranti a priaznivci Aliagovej Strany ľudovej obnovy s peruánskymi vlajkami počas protestu dorazili k sídlu JNE v historickom centre Limy. „Prišla som protestovať proti volebným podvodom. Ukradli nám hlasy,“ povedala 45-ročná Margarita Vilaová. AFP pripomína, že pre oneskorenie dodávky volebných materiálov viac ako 50.000 voličov nemohlo hlasovať v prvom kole 12. apríla a voľby sa preto predĺžili o jeden deň. Napriek „vážnym problémom“ pozorovateľská misia Európskej únie uviedla, že nenašla žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali „tvrdenia o volebných podvodoch“.

