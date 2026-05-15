Úspešný zásah polície: V Kalnej nad Hronom zadržala páchateľov dvoch krádeží

KALNÁ NAD HRONOM - Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru Kalná nad Hronom v okrese Levice odhalili páchateľov dvoch krádeží. Policajti boli vyslaní preveriť oznámenie vodiča kuriérskej spoločnosti, ktorý si všimol, že ho nasleduje podozrivé vozidlo značky BMW, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Vozidlo BMW sa od vozidla kuriéra po čase odpojilo, policajti ho však spozorovali v Kalnej nad Hronom. Vo vozidle sa nachádzal muž, ktorého vyzvali, aby preukázal svoju totožnosť. Muž tvrdil, že čaká na svoju spolujazdkyňu, ktorá išla na zmrzlinu. Počas úkonu si policajti všimli neďaleko kontrolovaného vozidla odhodenú peňaženku. V nej sa nachádzali doklady s menom poškodeného z krádeže, ktorá sa stala v utorok 12. mája.
Policajti vykonali obhliadku blízkeho okolia. Spozorovali, ako pred nimi uteká osoba mužského pohlavia. Veci pochádzajúce z trestnej činnosti na mieste zaistili a posádku vozidla predviedli na obvodné oddelenie. Počas výsluchu sa osoby ku skutku priznali, rovnako ako aj k ďalšej podobnej krádeži, ktorú mali spáchať v Novozámockom okrese.