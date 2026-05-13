BIZÁR alebo obavy o ATENTÁT? V blízkosti Putina platia veľké opatrenia: Na mobil a hodinky ZABUDNITE!

MOSKVA – Celosvetová popularita ruského prezidenta bola pred spustením vojenskej operácie na Ukrajine určite na vyššom bode, ako je tomu teraz. Bojuje sa viac ako štyri roky, pričom ani jedna strana nehodlá upustiť od svojich požiadaviek. Okolo Putina už panuje paranoja, že jeho smrťou by sa všetko vyriešilo. Nové opatrenia na jeho ochranu sa už môžu zaradiť do kategórie bizarné.
V Rusku boli zavedené nové pravidlá, ktoré sa snažia ešte viac ochrániť priestor okolo prezidenta Vladimira Putina. Federálna ochranná služba Ruskej federácie (FSO) zakázala nosiť hodinky všetkým úradníkom v Kremli aj mimo neho, ktorí sa dostanú do tesnej blízkosti Putina.
Doplnenie obmedzenia pre mobily
Bolo to doplnenie už platného opatrenia na zákaz mobilného telefónu či smartfónu. Ako informuje Meduza s odkazom na telegramový kanál "Mozhem Obyasnit", zákaz platí pre elektronické aj mechanické hodinky.
Nový zákaz mal nadobudnúť účinnosť niekedy v polovici apríla tohto roku. Od tohto obdobia nemajú ruskí predstavitelia na stretnutiach s Putinom na rukách hodinky. Neplatí to len pre úradníkov, ale aj vysokých politikov a zahraničné návštevy.
Jediná výnimka
Pravidlá ale neplatia pre všetkých. Napríklad guvernér Tambovskej oblasti Jevgenij Pervyšov alebo generálny riaditeľ Kamazu (nákladné vozidlá) Sergej Kogogin majú výnimku. Tí, ktorých Putin dobre pozná, majú výhodu. V takomto prípade odovzdajú len telefóny, ale hodinky si môžu nechať.
Mobil bez internetu
Úradníci aj bežní personál, o ktorom sa vie, že bude počas dňa v blízkosti ruského prezidenta, musí každý deň absolvovať dve kontroly. Zamestnanci môžu v Putinovej neprítomnosti používať mobil, avšak bez prístupu na internet.
Aj samotný Putin je už paranoidný a pred stretnutiami zvykne hodinky odložiť na bezpečné miesto. Podľa informácií FSO reaguje na európske spravodajské služby, ktoré začiatkom mája uviedli, že Putin sa skutočne obáva pokusu o atentát.
Možný pokus o prevrat
Od začiatku marca 2026 sa Kremeľ a Vladimir Putin obávajú úniku citlivých informácií, ako aj rizika sprisahania alebo pokusu o prevrat proti ruskému prezidentovi. Ako píše istories.media, S možným pokusom o prevrat je spájaný Sergej Šojgu, bývalý minister obrany a od mája 2024 tajomník Bezpečnostnej rady Ruskej federácie, ktorý si zachováva značný vplyv na vojenské velenie.