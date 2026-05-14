Trump a Si sa zhodli, že Hormuzský prieliv musí byť otvorený

WASHINGTON/PEKING - Americký prezident Donald Trump a prezident Číny Si Ťin-pching sa počas štvrtkového rokovania v Pekingu zhodli, že Hormuzský prieliv musí byť otvorený pre medzinárodnú lodnú dopravu a že Irán nikdy nemôže vlastniť jadrovú zbraň. Po stretnutí lídrov o tom informoval Biely dom, píše agentúra AFP a YNA.
„Obe strany sa zhodli na tom, že Hormuzský prieliv musí byť otvorený, aby bol zabezpečený voľný tok energetických surovín,“ informoval Biely dom.
Irán od vypuknutia vojny so Spojenými štátmi a Izraelom 28. februára blokuje lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv, ktorým zvyčajne prechádza pätina celosvetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu. V tejto kľúčovej námornej trase alebo v jej blízkosti došlo k útokom na viacero lodí, pričom Irán a Spojené štáty pokračujú vo vzájomných blokádach. Trump a Si vo štvrtok absolvovali spoločné rokovanie, ktoré trvalo dve hodiny. Večer pekinského času sa opäť stretnú na štátnej večeri a v piatok budú rokovať pri čaji a počas obeda.