Netanjahu ostro útočí na EÚ: Sankcie voči osadníkom sú podľa neho prejavom morálneho úpadku

TEL AVIV - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok odsúdil Európsku úniu po tom, čo ministri zahraničných vecí členských štátov v pondelok dosiahli politickú dohodu o uvalení sankcií na izraelských osadníkov pre násilnosti páchané na Palestínčanoch na Západnom brehu Jordánu. Informuje o tom agentúra AFP.
„Zatiaľ čo Izrael a USA ‚odvádzajú za Európu špinavú prácu‘ tým, že bojujú v mene civilizácie proti džihádistickým šialencom v Iráne a inde vo svete, EÚ odhalila svoj morálny úpadok tým, že vytvára falošnú symetriu medzi izraelskými občanmi a teroristami z Hamasu,“ uviedla Netanjahuova kancelária v príspevku na platforme X.
Proti rozhodnutiu bloku sa predtým dôrazne ohradil aj izraelský minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir a šéf izraelskej diplomacie Gideon Saar. Ben Gvir označil EÚ za antisemitskú a Saar obvinil blok z „neprípustného porovnania“, v rámci ktorého podľa jeho slov EÚ stavia na rovnakú úroveň izraelských občanov a „teroristov“ z Hamasu.
Od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 došlo na okupovanom Západnom brehu Jordánu k výraznému nárastu násilností proti Palestínčanom. Podľa palestínskych úradov izraelskí vojaci alebo osadníci na tomto území zabili viac ako 1060 Palestínčanov, väčšinou civilistov. Izrael tiež minulý rok schválil projekt výstavby nových osád, pričom tento krok ešte viac rozdelí východný Jeruzalem - okupovaný a anektovaný Izraelom a obývaný predovšetkým Palestínčanmi - od Západného brehu.