Neznámy dron nad Fínskom! Incident pri ruskej hranici vyvoláva otázky

HELSINKI - Fínsky vzdušný priestor v noci na nedeľu narušil dron neznámeho pôvodu. S odvolaním sa na vyhlásenie fínskej armády o tom informovala agentúra AFP.
Na oficiálnej webovej stránke fínskej armády sa píše, že narušenie vzdušného priestoru bolo zaznamenané v blízkosti obce Virolahti, ktorá sa nachádza neďaleko ruských hraníc. Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že „model a pôvod dronu neboli identifikované“ a že dron sa už nenachádza vo fínskom vzdušnom priestore. Fínska armáda avizovala, že viac informácií poskytne na základe výsledkov vyšetrovania.
Útok pri hranici
Podľa medializovaných správ v noci na nedeľu ukrajinské drony zaútočili na prístav Primorsk v Leningradskej oblasti, ktorá hraničí s Fínskom. V tejto oblasti Ruska sa nachádza aj terminál na vývoz ropy, ktorý ukrajinské ozbrojené sily pri svojich útokoch zasiahli aj v minulosti.
Ruské ministerstvo obrany v nedeľu uviedlo, že jeho jednotky vojenskej protivzdušnej obrany zachytili v noci na nedeľu 334 ukrajinských dronov v približne 15 regiónoch. Niektoré z dronov boli zneškodnené aj v blízkosti Petrohradu vzdialeného od Virolahti približne 150 kilometrov.
Marcový incident
AFP pripomenula, že Ukrajina sa koncom marca Fínsku ospravedlnila za incident, pri ktorom niekoľko ukrajinských dronov preniklo do fínskeho vzdušného priestoru. Fínske letectvo vtedy vyslalo na identifikačnú misiu stíhacie lietadlo F/A-18 Hornet. Drony sa zrútili pravdepodobne v dôsledku zásahu ruských systémov elektronického boja, uviedla AFP.