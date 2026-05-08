Stačili SEKUNDY a mohlo dôjsť ku KATASTROFE: Výpoveď pilota, ktorá naháňa STRACH!

SAN FRANCISCO - Lietadlo United Airlines, ktoré letelo zo San Francisca do San Diega, pravdepodobne zasiahol počas pristátia dron. Boeing 737-800 bezpečne pristál bez zranení a poškodenia trupu.
Incident vyvolal otázky o bezpečnosti, keďže piloti údajne zbadali objekt asi vo výške 910 metrov. Federálny úrad pre letectvo (FAA) prípad vyšetruje, keďže oficiálne nikto nepotvrdil, či išlo skutočne o dron. Správa však zdôrazňuje podstatný problém v letectve: ako chrániť lietadlá pred malými, lacnými a ťažko detekovateľnými objektmi v rušnom vzdušnom priestore.
Pohľad pilotov z kokpitu
Správa z riadenia letovej prevádzky robí tento príbeh výnimočným. Los Angeles Times uvádza, že piloti zbadali na pristávacom úseku malý predmet. Riadiaci letovej prevádzky sa opýtal na ďalšie detaily: „Máte približnú veľkosť, počet motorov alebo typ?“ Pilot reagoval: „Bol taký malý, že som nevedel povedať, bol taký lesklý... červený.“
Hlavným problémom je, že dron nie je vták. Môže totiž obsahovať kov, plasty, elektromotory či lítium-iónové batérie. Tieto faktory vystavujú každé lietadlo do väčšieho ohrozenia ako zrážka s vtákmi.
Drony majú svoje pravidlá vo vzduchu
Pokyny FAA obmedzujú pohyb dronov vo výške viac ako 120 metrov. Úrad uvádza, že mesačne dostáva takmer 100 hlásení o výskyte dronov v blízkosti letísk. Zároveň varuje, že ich prevádzka v okolí lietadiel a vrtuľníkov je nebezpečná a nezákonná.
Ak by v tomto prípade išlo naozaj o dron, znamenalo by to znepokojujúcu novú kapitolu v komerčnom letectve. Posádky opakovane trénujú rôzne scenáre, ktoré môžu vo vzduchu nastať. Malý, ťažko viditeľný dron však predstavuje iný druh hrozby. Je mobilný, ťažko odhaliteľný a potenciálne schopný objaviť sa vo vzdušnom priestore, kde má lietadlo najmenší priestor na manévrovanie.