Piatok8. máj 2026, meniny má Ingrida, zajtra Roland

Stačili SEKUNDY a mohlo dôjsť ku KATASTROFE: Výpoveď pilota, ktorá naháňa STRACH!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: SITA/AP Photo/David Zalubowski)
© Zoznam/red © Zoznam/red

SAN FRANCISCO - Lietadlo United Airlines, ktoré letelo zo San Francisca do San Diega, pravdepodobne zasiahol počas pristátia dron. Boeing 737-800 bezpečne pristál bez zranení a poškodenia trupu.

Incident vyvolal otázky o bezpečnosti, keďže piloti údajne zbadali objekt asi vo výške 910 metrov. Federálny úrad pre letectvo (FAA) prípad vyšetruje, keďže oficiálne nikto nepotvrdil, či išlo skutočne o dron. Správa však zdôrazňuje podstatný problém v letectve: ako chrániť lietadlá pred malými, lacnými a ťažko detekovateľnými objektmi v rušnom vzdušnom priestore.

Pohľad pilotov z kokpitu

Správa z riadenia letovej prevádzky robí tento príbeh výnimočným. Los Angeles Times uvádza, že piloti zbadali na pristávacom úseku malý predmet. Riadiaci letovej prevádzky sa opýtal na ďalšie detaily: „Máte približnú veľkosť, počet motorov alebo typ?“ Pilot reagoval: „Bol taký malý, že som nevedel povedať, bol taký lesklý... červený.“

Hlavným problémom je, že dron nie je vták. Môže totiž obsahovať kov, plasty, elektromotory či lítium-iónové batérie. Tieto faktory vystavujú každé lietadlo do väčšieho ohrozenia ako zrážka s vtákmi.

Drony majú svoje pravidlá vo vzduchu

Pokyny FAA obmedzujú pohyb dronov vo výške viac ako 120 metrov. Úrad uvádza, že mesačne dostáva takmer 100 hlásení o výskyte dronov v blízkosti letísk. Zároveň varuje, že ich prevádzka v okolí lietadiel a vrtuľníkov je nebezpečná a nezákonná.

Stačili SEKUNDY a mohlo
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: SITA/Ivan Kriššák)

Ak by v tomto prípade išlo naozaj o dron, znamenalo by to znepokojujúcu novú kapitolu v komerčnom letectve. Posádky opakovane trénujú rôzne scenáre, ktoré môžu vo vzduchu nastať. Malý, ťažko viditeľný dron však predstavuje iný druh hrozby. Je mobilný, ťažko odhaliteľný a potenciálne schopný objaviť sa vo vzdušnom priestore, kde má lietadlo najmenší priestor na manévrovanie.

Viac o téme: LietadloDronUnited Airlines
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Neznámy dron nad Fínskom! Incident pri ruskej hranici vyvoláva otázky
Zahraničné
Stíhacie stíhačky Chengdu J-20
Noc plná hrôzy na Dunaji: Ruský dron narušil vzdušný priestor členskej krajiny NATO!
Zahraničné
Experti bijú na poplach:
Experti bijú na poplach: NATO nie je pripravené na konfrontáciu s Ruskom! Poukazujú na 5 dôvodov
Zahraničné
Útok na Američanov? Na
Útok na Američanov? Na bagdadskom letisku v blízkosti diplomatov z USA sa zrútil dron
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vodič si urobil z diaľnice vyhliadku
Vodič si urobil z diaľnice vyhliadku
Správy
Zuzana Norisová priznala konflikt so známym spevákom: 20 rokov ho neznášala! Dôvod vás prekvapí
Zuzana Norisová priznala konflikt so známym spevákom: 20 rokov ho neznášala! Dôvod vás prekvapí
Prominenti
Zuzana Fialová v relácii Miláčikovo predstavila svojich miláčikov
Zuzana Fialová v relácii Miláčikovo predstavila svojich miláčikov
Prominenti

Domáce správy

Náraz roztrhol auto na
Náraz roztrhol auto na niekoľko častí, Dominik (†23) nemal šancu! VIDEO Polícia začala trestné stíhanie
Domáce
Zaplatíš kartou? Tak dvojnásobok!
Zaplatíš kartou? Tak dvojnásobok! Reakcia slovenskej kaviarne na nový zákon spôsobila ROZRUCH
Domáce
undefined
Potraviny sú najdrahšie za viac než tri roky: Môže za to vojna na Blízkom východe
Domáce
Polícia zadržala muža v Hlohovci: Pri zásahu našli marihuanu vo viacerých baleniach
Polícia zadržala muža v Hlohovci: Pri zásahu našli marihuanu vo viacerých baleniach
Trnava

Zahraničné

Volodymyr Zelenskyj
MIMORIADNY ONLINE Masívny nálet na Moskvu: Rusi hlásia zostrelenie stovky dronov! Útoky zasiahli aj rafinériu
Zahraničné
Tichomorský raj v ohrození:
Tichomorský raj v ohrození: Fidži sa môže stať skládkou Austrálie
dromedar.sk
Stačili SEKUNDY a mohlo
Stačili SEKUNDY a mohlo dôjsť ku KATASTROFE: Výpoveď pilota, ktorá naháňa STRACH!
Zahraničné
Šialené zábery z hôr!
Šialené zábery z hôr! Turista sa priblížil k medveďovi, čo to skúšal?! VIDEO Šelma sa proti nemu rozbehla
Zahraničné

Prominenti

Mick Jagger a Melanie
Krásou ju už neohúri: Mick Jagger po boku sexi mladej snúbenice šaškuje ako pubertiak!
Zahraniční prominenti
Záhady tela, Zuzana Norisová
Zuzana Norisová priznala konflikt so známym spevákom: 20 rokov ho neznášala! Dôvod vás prekvapí
Domáci prominenti
FOTO Hrdý otec Martin Dejdar
Hrdý otec Martin Dejdar ukázal rodinu: Syn je kópia otca a dcéra? Wow, to je ale úspech
Zahraniční prominenti
Krst albumu speváčky Jadranky.
Desivý pád herečky Maji Velšicovej: Pomliaždeniny a monokle... Skrývala ukrutné bolesti!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Kaše alebo kúsky do
Kaše alebo kúsky do ruky? Odborníčka radí, ako správne vybrať metódu stravovania pre bábätko
Zaujímavosti
Zabudnite na auto: Tieto
Zabudnite na auto: Tieto európske ostrovy spoznáte najlepšie na bicykli alebo pešo
dromedar.sk
Košeľa na stoličke namiesto
Košeľa na stoličke namiesto v skrini: Aj vy nachádzate doma neporiadok? Psychológovia poznajú príčinu
Zaujímavosti
Stačí päť minút: Správne
Stačí päť minút: Správne čistenie zubov vás ochráni pred 50 chorobami! Dôležitá je aj zubná niť
Zaujímavosti

Dobré správy

Nový HONOR 600 je
Nový HONOR 600 je štýlový aj odolný. Pozri sa, ako premení tvoj digitálny život
vosveteit.sk
Nová atrakcia Rotonda vo
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
plnielanu.sk
Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk

Ekonomika

Motoristi môžu platiť viac: Jazda na biopalivá je vraj drahšia ako elektromobil!
Motoristi môžu platiť viac: Jazda na biopalivá je vraj drahšia ako elektromobil!
Štát vám prezradí očakávaný dôchodok: Ako čítať nové dôchodkové prognózy? (otázky a odpovede)
Štát vám prezradí očakávaný dôchodok: Ako čítať nové dôchodkové prognózy? (otázky a odpovede)
Chystáte sa v piatok na nákup? Pozor na zmeny v otváracích hodinách! Takto budú 8. mája fungovať reťazce (prehľad)
Chystáte sa v piatok na nákup? Pozor na zmeny v otváracích hodinách! Takto budú 8. mája fungovať reťazce (prehľad)
Trumpovi došla trpezlivosť: Slovenský eurokomisár Šefčovič v centre napätia, ktoré môže potopiť náš autopriemysel!
Trumpovi došla trpezlivosť: Slovenský eurokomisár Šefčovič v centre napätia, ktoré môže potopiť náš autopriemysel!

Šport

Pre Petru Vlhovú sa stala nočnou morou: Fanúšikovia na Slovensku sa dozvedeli zásadnú novinku
Pre Petru Vlhovú sa stala nočnou morou: Fanúšikovia na Slovensku sa dozvedeli zásadnú novinku
Petra Vlhová
Český šport zasiahla hrozná správa: Pri obrovskej tragédii zahynula legenda (†48)
Český šport zasiahla hrozná správa: Pri obrovskej tragédii zahynula legenda (†48)
Motorizmus
Fantázia! Slovensko má majstra Európy, veľký potlesk pre nášho reprezentanta
Fantázia! Slovensko má majstra Európy, veľký potlesk pre nášho reprezentanta
Športová streľba
Po hádke v šatni Realu skončil v nemocnici s tržnou ranou, Valverde prehovoril: Niekto za tým stojí
Po hádke v šatni Realu skončil v nemocnici s tržnou ranou, Valverde prehovoril: Niekto za tým stojí
La Liga

Auto-moto

Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Doprava
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
Predstavujeme
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Doprava
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
Klasické testy

Kariéra a motivácia

8. máj: Deň, ktorý sa stal pre firmy administratívnou nočnou morou
8. máj: Deň, ktorý sa stal pre firmy administratívnou nočnou morou
Práca a voľný čas
Nočné zmeny a biorytmus: Ako oklamať telo, aby ste po nočnej skutočne zaspali?
Nočné zmeny a biorytmus: Ako oklamať telo, aby ste po nočnej skutočne zaspali?
Rady, tipy a triky
Umenie, kultúra a kreativita: Pozrite sa, aké unikátne pozície sú práve voľné na Slovensku aj v zahraničí
Umenie, kultúra a kreativita: Pozrite sa, aké unikátne pozície sú práve voľné na Slovensku aj v zahraničí
Zaujímavé pracovné ponuky
Viac než len výplata: Spôsoby, ako byť v práci skutočne šťastnejší
Viac než len výplata: Spôsoby, ako byť v práci skutočne šťastnejší
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Máte doma tvaroh a jahody? Dajte šancu týmto knedličkám, ktoré sú hotové do 7 minút.
Máte doma tvaroh a jahody? Dajte šancu týmto knedličkám, ktoré sú hotové do 7 minút.
Legendárny krémeš TATRY z odpaľovaného cesta. Jeden plech vám nebude stačiť.
Legendárny krémeš TATRY z odpaľovaného cesta. Jeden plech vám nebude stačiť.
Pravý kysnutý pudingoš ako z babkinej kuchyne.
Pravý kysnutý pudingoš ako z babkinej kuchyne.
Buchty a šišky
Púpava: Sirup a med je nuda. 6 spôsobov, ako púpavu využiť v kuchyni
Púpava: Sirup a med je nuda. 6 spôsobov, ako púpavu využiť v kuchyni
Rady a tipy

Technológie

Americká armáda chce vytvoriť niečo ako App Store pre zbrane. Vývoj vojenských technológií sa môže radikálne zrýchliť
Americká armáda chce vytvoriť niečo ako App Store pre zbrane. Vývoj vojenských technológií sa môže radikálne zrýchliť
Armádne technológie
F-14 Tomcat sa môže vrátiť do vzduchu. Návrat legendy z Top Gun
F-14 Tomcat sa môže vrátiť do vzduchu. Návrat legendy z Top Gun
Vojenská technika
Samsung má v telefónoch šikovnú AI funkciu, ktorú v Chrome nenájdeš. Dlhé články ti zhrnie za pár sekúnd
Samsung má v telefónoch šikovnú AI funkciu, ktorú v Chrome nenájdeš. Dlhé články ti zhrnie za pár sekúnd
Návody
Plastový odpad nemusí skončiť len na skládke. Vedci ukázali, ako z neho pomocou slnka vyrobiť čisté palivo
Plastový odpad nemusí skončiť len na skládke. Vedci ukázali, ako z neho pomocou slnka vyrobiť čisté palivo
Technológie

Bývanie

Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa
Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Bol zastaralý a už roky sme ho zavrhovali. Trend kobercov, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Bol zastaralý a už roky sme ho zavrhovali. Trend kobercov, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia

Pre kutilov

Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Stavba domu
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Záhrada
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Záhrada
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Charizmatickí a nároční, tieto znamenia sa nikdy nezmenia: Vo vzťahu často partnera vyčerpajú a frustrujú zároveň
Partnerské vzťahy
Charizmatickí a nároční, tieto znamenia sa nikdy nezmenia: Vo vzťahu často partnera vyčerpajú a frustrujú zároveň
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Náraz roztrhol auto na
Domáce
Náraz roztrhol auto na niekoľko častí, Dominik (†23) nemal šancu! VIDEO Polícia začala trestné stíhanie
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Masívny nálet na Moskvu: Rusi hlásia zostrelenie stovky dronov! Útoky zasiahli aj rafinériu
Zaplatíš kartou? Tak dvojnásobok!
Domáce
Zaplatíš kartou? Tak dvojnásobok! Reakcia slovenskej kaviarne na nový zákon spôsobila ROZRUCH
Stačili SEKUNDY a mohlo
Zahraničné
Stačili SEKUNDY a mohlo dôjsť ku KATASTROFE: Výpoveď pilota, ktorá naháňa STRACH!

Ďalšie zo Zoznamu