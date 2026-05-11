Pondelok11. máj 2026

Korupčný škandál na Ukrajine: Bývalý šéf Zelenského kancelárie je podozrivý v prípade prania špinavých peňazí

Andrij Jermak
Andrij Jermak (Zdroj: TASR/Martial Trezzini/Keystone via AP)
TASR

KYJEV - Ukrajinské protikorupčné úrady podozrievajú bývalého šéfa kancelárie prezidenta Andrija Jermaka z účasti na praní špinavých peňazí. Informovali o tom v pondelok večer ukrajinské médiá, píše agentúra Reuters.

Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špecializovaná protikorupčná prokuratúra (SAP) na platforme Telegram oznámili, že odhalili organizovanú skupinu zapojenú do legalizácie 460 miliónov hrivien (zhruba deväť miliónov eur) prostredníctvom výstavby luxusných nehnuteľností neďaleko Kyjeva.

Jedným z členov tejto skupiny je bývalý vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta, píše sa vo vyhlásení, no jeho meno nie je uvedené v súlade so zákonom. Podľa ukrajinských médií je však zmienenou osobou práve Jermak, voči ktorému vedú vyšetrovacie úkony.

Rezignoval koncom novembra

Jermak, ktorý bol považovaný za šedú eminenciu a pravú ruku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, na funkciu šéfa jeho kancelárie rezignoval koncom novembra v dôsledku rozsiahleho korupčného škandálu v ukrajinskom energetickom sektore.

Hlavným podozrivým v kauze ovplyvňovania strategických štátnych podnikov a preberania úplatkov vo výške približne 100 miliónov dolárov je Timur Mindič, priateľ a bývalý obchodný partner Zelenského. Pre škandál odstúpili viacerí ministri a Mindič ušiel z krajiny.

