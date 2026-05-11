Unikátna dopravná značka mätie motoristov: Má dôležité poslanie! Viete, čo znázorňujú štyri bodky?

BENGALÚRU– Fotografia neobvyklej dopravnej značky so štyrmi čiernymi bodkami na bielom podklade sa stala hitom internetu. Vodiči, ktorí ju míňali v indickom meste Bengalúru, netušili, čo znamená, a tak sa do pátrania pustila komunita na sociálnych sieťach. Výsledok mnohých prekvapil.
Celý rozruch začal príspevkom používateľa na sieti X, ktorý priznal, že značku vída denne cestou do práce, no jej význam mu ostáva záhadou. Pod príspevkom sa okamžite spustila lavína špekulácií – od upozornenia na zlý stav vozovky až po vtipné prirovnania k spoločenským hrám.
Rozuzlenie priniesla polícia
Dohady napokon musela ukončiť dopravná polícia z oblasti Whitefield. Oficiálne vysvetlenie znie: Značka varuje pred prítomnosťou nevidiacich osôb na ceste. V blízkosti miesta, kde je osadená, sa totiž nachádza škola pre slabozrakých. Štyri čierne bodky majú symbolizovať písmo alebo označenie pre nevidiacich, ktoré má vodičov prinútiť k zvýšenej opatrnosti.
Hoci sa v internetových diskusiách objavili pochybnosti o tom, či je táto značka stále súčasťou oficiálnych predpisov, miestne úrady potvrdili, že označenie bolo nedávno obnovené a schválené na používanie v tejto špecifickej lokalite.
Slovenskí vodiči sa s týmto symbolom na našich cestách nestretnú. V európskom systéme sa na podobné účely využíva výstražný trojuholník (všeobecné nebezpečenstvo) a dodátková tabuľa, ktorá textom alebo piktogramom s kráčajúcou osobou s bielou palicou spresňuje typ nebezpečenstva.