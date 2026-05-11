Krvavý útok na severe Sýrie: Neznámi útočníci spustili paľbu na autobus s vojakmi

DAMASK - Sýria v pondelok oznámila, že pri útoku neznámych osôb na severovýchode krajiny zahynuli dvaja vojaci. Vojenský zdroj pre agentúru AFP zároveň uviedol, že vyšetrovanie zamerané na identifikáciu páchateľov pokračuje.
Nová vláda v Sýrii v uplynulých mesiacoch rozšírila svoju kontrolu nad časťami severu a severovýchodu krajiny, ktoré predtým ovládali sily pod vedením Kurdov vrátane oblastí v blízkosti miesta pondelkového útoku. Dvaja vojaci prišli o život a niekoľko ďalších utrpelo zranenia „pri zákernom útoku neznámych útočníkov“ na autobus v provincii Hasaka, uviedla sýrska tlačová agentúra SANA s odvolaním sa na ministerstvo obrany.
Vojenský zdroj pod podmienkou zachovania anonymity pre agentúru AFP povedal, že vojenský autobus „sa dostal pod paľbu“ na diaľnici medzi provinciami Hasaka a Rakka. Dodal, že pri zásahu zahynuli dvaja príslušníci armády a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Zdroj zároveň uviedol, že v súčasnosti prebieha vyšetrovanie s cieľom zistiť, kto je za útok zodpovedný.
Sýria sa vlani v novembri stala 90. členskou krajinou koalície proti organizácii Islamský štát (IS) vedenej Spojenými štátmi. IS svojho času mala po kontrolou približne tretinu územia Sýrie a 40 percent územia Iraku až do svojej porážky v roku 2019. Džihádisti však boli v Sýrii naďalej prítomní a opakovane útočili na kurdské sily, kým ovládali časti severovýchodu.
Po tom, ako vo februári vládne sily získali kontrolu nad mnohými z týchto oblastí, IS vyzvala džihádistov, aby bojovali proti novej sýrskej vláde. O niekoľko dní neskôr štátne médiá informovali, že pri ich útoku v meste Rakka zahynuli štyria príslušníci sýrskych bezpečnostných síl.