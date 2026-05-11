Muž hádzal ťažké časti strechy po záchranároch: Šialené správanie sa mu vypomstilo, KARMA a následný pád z domu!

ZBRASLAV - Záchranári a bezpečnostné zložky do pár minút zareagovali na volanie ženy, ktorá sa obávala o vlastnú bezpečnosť. Jej volanie malo vážny dôvod, ktorým bol nepokojný a agresívny muž. Ten sa po príchode štátnych zložiek už nachádzal na streche a pri bizarnom kúsku ho natočili samotní policajti. Po záchranároch totiž hádzal ťažké kusy strechy rodinného domu.
Česká polícia o bizarnom prípade informovala na sociálnej sieti X. Všetko sa odohralo pri Brne v obci Zbraslav.
Muž sa podľa ženy, ktorá na linku volala, prestal ovládať a jeho správanie sa vymklo kontrole. Svoj hnev dával najavo kričaním a státím na streche. To však nebolo všetko. Kým prišli muži zákona a záchranári, dal sa do "rozoberania" strechy a kusy škridiel len tak lietali z jeho rúk smerom na záchranárov. Našťastie sa nikto zo záchranárov nezranil, čo sa, žiaľ, nedá povedať o hlavnom aktérovi na streche a spomínanej žene.
Žena bola z nepríčetného správania muža zúfalá
"Dnes okolo pol druhej sme spolu so záchranármi vyrazili do obce Zbraslav pri Brne, kde sa v rodinnom dome nachádzala žena, ktorá potrebovala pomoc. Počas toho vyliezol na strechu susedného domu cudzí muž, ktorý začal byť voči všetkým agresívny," popísala konanie agresívneho muža polícia a doložila to videom. Ženu so zraneniami odviezla sanitka do nemocnice, no muž neprestal.
Ošetriť ho museli záchranári, ktorých ohrozoval škridlami
Ten najprv slovne a následne aj fyzicky útočil. Hádzal zo strechy na zem strešnú krytinu. "Agresívne sa správal aj po príchode vyjednávača," popísala polícia.
Okolo piatej hodiny muž zo strechy nakoniec nešťastne spadol tak, že ho museli ošetriť samotní záchranári, ktorých len pred niekoľkými sekundami urážal a ohrozoval škridlami. S asistenciou polície bol prevezený na vyšetrenie do nemocnice. "Na miesto sme vyrazili z preventívnych dôvodov. Muž na streche sa mohol zraniť alebo ohroziť svoje okolie. Po páde sme ho ošetrili a s ľahkým zranením previezli do nemocnice," potvrdila sled udalostí aj hovorkyňa juhomoravských záchranárov Michaela Bothová.