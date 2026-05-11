Pondelok11. máj 2026, meniny má Blažena, zajtra Pankrác

Konsolidácia si vybrala ďalšiu obeť: Obľúbené kníhkupectvo po 30 rokoch končí!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

POPRAD - Kníhkupectvo s dlhoročnou tradíciou v meste Poprad po viac ako troch dekádach končí svoje pôsobenie. Vedenie kníhkupectva Christiania o tom informovalo na sociálnej sieti s tým, že prevádzku ukončia 31. mája. Dôvodom je najmä konsolidácia, ale tiež zmeny v podnikateľskom prostredí či v návykoch čitateľov, ktorí v poslednom období uprednostňujú online nákup, respektíve knižný second hand. Potvrdil to Štefan Hamza, majiteľ kníhkupectva, ktoré vzniklo na námestí ešte začiatkom 90. rokov minulého storočia.

Rozhodnutie sa podľa neho rodilo veľmi ťažko, avšak zhoršujúca sa hospodárska situácia im nedala na výber. „K tomu sa pridáva pripravovaná rekonštrukcia Námestia sv. Egídia, ktorá je určite potrebná. Má však trvať približne deväť mesiacov a zásadne to obmedzí návštevnosť centra mesta,“ dodal Hamza. Pre kamenné kníhkupectvo to podľa neho znamená stratu nielen letnej sezóny, ale najmä rozhodujúceho predvianočného obdobia.

 
 

„Našimi poslednými podujatiami budú Noc literatúry 20. mája a beseda ku knihe Štyri vlajky, jedna adresa 22. mája. Christiania bola celé tie roky vďaka našim návštevníkom viac než len kníhkupectvo. Dlhé roky sme sa snažili, aby toto miesto nežilo iba knihami. V posledných rokoch sa nám podarilo zorganizovať desiatky besied nielen o knihách, rozbehnúť čitateľský klub a byť súčasťou viacerých kultúrnych podujatí,“ pripomenul Hamza.

Viac o téme: PopradKonsolidáciaKníhkupectvo
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Rastislav Krátky
Vláda nemá dôvod na oslavy z potvrdenia ratingu, správa Fitch je kritická, tvrdí KDH
Domáce
Štefan Kišš otvorene: Fico
Štefan Kišš otvorene: Fico a Kamenický predviedli ekonomický analfabetizmus, ľudí týmto neoklamú
Domáce
Na snímke Ústava Slovenskej
Koalícia chce znova zasahovať do ústavy! Dôvodom je ukotvenie dôležitej hodnoty, dotýka sa každého
Domáce
Robert Fico
Fico o kauze Očistec a politike: Očakáva zadosťučinenie pre Tibora Gašpara a hovorí o veľkých zmenách v koalícii
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Najväčšie módne trendy leta 2026
Najväčšie módne trendy leta 2026
Feminity TV
Prezidenti SR a Rakúska hovorili o dobudovaní cezhraničnej dopravnej infraštruktúry, Alexander Van der Bellen sa poobede stretne aj s premiérom Ficom
Prezidenti SR a Rakúska hovorili o dobudovaní cezhraničnej dopravnej infraštruktúry, Alexander Van der Bellen sa poobede stretne aj s premiérom Ficom
Správy
Predseda parlamentu Gruzínska Šalva Papuašvili po stretnutí s Rašim
Predseda parlamentu Gruzínska Šalva Papuašvili po stretnutí s Rašim
Správy

Domáce správy

Zdroj: Getty Images
Slováci vytvorili prípravok, ktorý si ženy zamilovali: Pozrite na tie výsledky!
plnielanu.sk
Konsolidácia si vybrala ďalšiu
Konsolidácia si vybrala ďalšiu obeť: Obľúbené kníhkupectvo po 30 rokoch končí!
Domáce
Polícia obvinila 39-ročného muža
Polícia obvinila 39-ročného muža z drogovej trestnej činnosti
Domáce
Tri nové ohniská žltačky typu A v okrese Rožňava: Hygienici upozorňujú na zvýšené riziko
Tri nové ohniská žltačky typu A v okrese Rožňava: Hygienici upozorňujú na zvýšené riziko
Košice

Zahraničné

Muž obvinený z útoku
Muž obvinený z útoku na novinárskej večeri s Trumpom sa cíti byť nevinný
Zahraničné
Ilustračné foto
Obrovská tragédia len pár kilometrov od slovenských hraníc: O život prišlo iba 6-ročné dieťa
Zahraničné
Výletná loď MV Hondius,
WHO potvrdila nákazu na výletnej lodi: Po vypuknutí hantavírusu zomreli traja pasažieri
Zahraničné
Šéfovia diplomacií krajín EÚ
Šéfovia diplomacií krajín EÚ súhlasili so sankciami voči izraelským osadníkom
Zahraničné

Prominenti

Karin Majtánová
Za moderovačku pre SMER prišiel trest: STVR sťahuje Karin Majtánovú z obrazovky!
Domáci prominenti
Jessica Biel a Justin
Škandály ho vyradili z hry: Justin Timberlake zúfalo bojuje o záchranu manželstva! Jessica mu dala ultimátum
Zahraniční prominenti
FOTO Plačková odletela s deťmi
To chce odvahu! Plačková si ide svoje: S bábätkom a malým synom odletela do Dubaja!
Domáci prominenti
Christine McGuinness
Módna katastrofa na udeľovaní cien: Modelke skoro vypadli! FOTO
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Letná dovolenka bez opaľovacieho
Letná dovolenka bez opaľovacieho krému? V TÝCHTO krajinách si klasiku nekúpite, dokonca vám hrozí POKUTA!
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Pravda o UFO? USA odtajnili dokumenty plné nevysvetlených javov z vesmíru
Zaujímavosti
Európa sa otepľuje REKORDNÝM
Európa sa otepľuje REKORDNÝM tempom! Nová správa odhaľuje dopady vĺn horúčav a topenia ľadovcov
Zaujímavosti
Vozidlo Arcfox Alpha T5
Sadli by ste si? Taxi BEZ VODIČA už jazdí po Európe a odvezie vás za pár eur!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Slováci vytvorili prípravok, ktorý si ženy zamilovali: Pozrite na tie výsledky!
plnielanu.sk
Nová atrakcia Rotonda vo
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
plnielanu.sk
Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk

Ekonomika

Čo sa naozaj deje s R4 na východe? Minister Ráž avizuje už čoskoro zásadný posun pri Prešove! (foto)
Čo sa naozaj deje s R4 na východe? Minister Ráž avizuje už čoskoro zásadný posun pri Prešove! (foto)
Čakajú nás ďalšie zmeny v kalendári? Dankovci navrhujú zaviesť Deň štátnej vlajky Slovenskej republiky!
Čakajú nás ďalšie zmeny v kalendári? Dankovci navrhujú zaviesť Deň štátnej vlajky Slovenskej republiky!
Milovníci kávy, pozor: Vývoj na trhu môže znížiť ceny. Kedy sa ich dočkáme v obchodoch?
Milovníci kávy, pozor: Vývoj na trhu môže znížiť ceny. Kedy sa ich dočkáme v obchodoch?
Slovensku hrozí dlhová katastrofa: Dôchodky a zdravotníctvo ženú dlh do astronomických čísel!
Slovensku hrozí dlhová katastrofa: Dôchodky a zdravotníctvo ženú dlh do astronomických čísel!

Šport

Blíži sa Lobotkov koniec pod Vezuvom? Slovákovu situáciu sleduje iný taliansky veľkoklub
Blíži sa Lobotkov koniec pod Vezuvom? Slovákovu situáciu sleduje iný taliansky veľkoklub
Serie A
Tvrdý odkaz bývalej hviezdy F1: Hamiltona s Alonsom poslala do dôchodku
Tvrdý odkaz bývalej hviezdy F1: Hamiltona s Alonsom poslala do dôchodku
Formula 1
Veterán Ďuriš rozhodne nebude jediný: Káder Trnavy možno opustí dvojciferný počet hráčov
Veterán Ďuriš rozhodne nebude jediný: Káder Trnavy možno opustí dvojciferný počet hráčov
Niké liga
FOTO Liverpool si uctí nebohého Dioga Jotu: Krásne gesto anglického veľkoklubu
FOTO Liverpool si uctí nebohého Dioga Jotu: Krásne gesto anglického veľkoklubu
Premier League

Auto-moto

Dnes uzavreli cestu III. triedy v okrese Poprad. Dôvodom je obnova povrchu vozovky
Dnes uzavreli cestu III. triedy v okrese Poprad. Dôvodom je obnova povrchu vozovky
Doprava
TEST: Toyota Yaris Cross FWD - tesne pred faceliftom s novým motorom
TEST: Toyota Yaris Cross FWD - tesne pred faceliftom s novým motorom
Klasické testy
Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Doprava
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Hviezda roka 2026 vstupuje do finále, odborná porota zasadla
Hviezda roka 2026 vstupuje do finále, odborná porota zasadla
Mediálne spolupráce
Zmeňte svoju kanceláriu na oázu pokoja: Tieto kvetiny zvýšia vašu kreativitu aj výkon
Zmeňte svoju kanceláriu na oázu pokoja: Tieto kvetiny zvýšia vašu kreativitu aj výkon
Prostredie práce
Práca pri výrobnej linke: Ako prežiť zmenu bez bolesti chrbta a kŕčových žíl?
Práca pri výrobnej linke: Ako prežiť zmenu bez bolesti chrbta a kŕčových žíl?
Rady, tipy a triky
Prečo niekomu práca ide sama a iný bojuje? Odpoveď sa skrýva v štruktúre vášho IQ a povahe
Prečo niekomu práca ide sama a iný bojuje? Odpoveď sa skrýva v štruktúre vášho IQ a povahe
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Pridajte ich do vývaru namiesto bujónu. Chuť bude plnšia a prirodzene výrazná.
Pridajte ich do vývaru namiesto bujónu. Chuť bude plnšia a prirodzene výrazná.
Kuracie rolky, ktoré sú u nás hitom. Stačí 20 minút a máte obed, za ktorý vás budú všetci chváliť.
Kuracie rolky, ktoré sú u nás hitom. Stačí 20 minút a máte obed, za ktorý vás budú všetci chváliť.
Ako skladovať zeleninu v chladničke, aby vydržala dlhšie čerstvá?
Ako skladovať zeleninu v chladničke, aby vydržala dlhšie čerstvá?
Rady a tipy
Čo pripraviť na Deň matiek, keď nechcete piecť koláč
Čo pripraviť na Deň matiek, keď nechcete piecť koláč
Rady a tipy

Technológie

CIGA Design Blue Planet nie sú obyčajné hodinky. Čas ukazujú cez rotujúcu Zem a získali cenu, ktorú nazývajú Oscarom hodinárstva
CIGA Design Blue Planet nie sú obyčajné hodinky. Čas ukazujú cez rotujúcu Zem a získali cenu, ktorú nazývajú Oscarom hodinárstva
Sponzorovaný obsah
Vrták roveru Curiosity sa zasekol v jednej z marťanských hornín: Aj NASA priznala, že niečo takéto ešte nevidela
Vrták roveru Curiosity sa zasekol v jednej z marťanských hornín: Aj NASA priznala, že niečo takéto ešte nevidela
Veda a výskum
Taiwan rozmiestni HIMARS pri čínskom pobreží. Rakety môžu zasiahnuť vojenské ciele v Číne
Taiwan rozmiestni HIMARS pri čínskom pobreží. Rakety môžu zasiahnuť vojenské ciele v Číne
Nezaradené
Kde a ako si Slováci dokážu najlepšie vychutnať futbal? Veľký prieskum Samsungu ukázal, čo je pre nás pri sledovaní športu dôležité
Kde a ako si Slováci dokážu najlepšie vychutnať futbal? Veľký prieskum Samsungu ukázal, čo je pre nás pri sledovaní športu dôležité
Samsung

Bývanie

Speváčka Martina Pártlová premenila starý statok na nádherné bývanie. Cítiť tu úžasnú pohodu a pokoj vidieka
Speváčka Martina Pártlová premenila starý statok na nádherné bývanie. Cítiť tu úžasnú pohodu a pokoj vidieka
Kuchyne prestávajú vyzerať ako kuchyne. Nový svetový trend mení vzhľad, na aký sme zvyknutí, a je na to dobrý dôvod
Kuchyne prestávajú vyzerať ako kuchyne. Nový svetový trend mení vzhľad, na aký sme zvyknutí, a je na to dobrý dôvod
Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok
Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok
Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa
Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa

Pre kutilov

Ocot a sóda bikarbóna môžu pri domácich prácach aj uškodiť. Kedy ich nepoužívať?
Ocot a sóda bikarbóna môžu pri domácich prácach aj uškodiť. Kedy ich nepoužívať?
Údržba a opravy
Kritický moment pre ríbezle: Prečo práve v máji potrebujú tento zásah skôr, než slnko spáli úrodu?
Kritický moment pre ríbezle: Prečo práve v máji potrebujú tento zásah skôr, než slnko spáli úrodu?
Zelenina a ovocie
Teplo neuniká len cez okná, ale aj murivo. Chcete tomu zabrániť?
Teplo neuniká len cez okná, ale aj murivo. Chcete tomu zabrániť?
Stavba
Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Sú pre seba ako zrodení: Tieto kombinácie vytvárajú najhlbšie vzťahy
Partnerské vzťahy
Sú pre seba ako zrodení: Tieto kombinácie vytvárajú najhlbšie vzťahy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Zahraničné
Obrovská tragédia len pár kilometrov od slovenských hraníc: O život prišlo iba 6-ročné dieťa
Starosta z východu skončil
Domáce
Starosta z východu skončil za mrežami: Súd ho poslal do väzby pre podozrivé kšefty s obecným majetkom!
Otepľovanie rok po roku?!
Domáce
Otepľovanie rok po roku?! Klimatológ ukázal sériu máp: TAKTO sa Slovensko postupne zohrievalo
Zvolen v strachu: Chlapčeka
Domáce
Zvolen v strachu: Chlapčeka na ihrisku mala lanáriť podozrivá dvojica! Chodili aj za ďalšími deťmi, vystrašená matka varuje rodičov

Ďalšie zo Zoznamu