Urevaný hysák porotkyne Let's Dance: Toto Drexler prehnala! Si nespravodlivá, sťažujú sa diváci

BRATISLAVA – Veľkolepé finále šou Let's Dance prinieslo nielen dychberúce tanečné výkony, ale aj poriadnu dávku emócií. Kým trojica finalistov nechala na parkete dušu, najväčší rozruch napokon spôsobila porotkyňa Tatiana Drexler. Tá sa po vystúpení Ján Koleník úplne zosypala a diváci jej emotívny prejav poriadne spočítali!
Finálový večer patril trojici výnimočných párov – Zuzane Porubjakovej a Matyášovi Adamcovi, Kristiánovi Baranovi a Eliške Betákovej Lenčešovej či Jánovi Koleníkovi s Dominikou Roškovou. Každý z finalistov predviedol výkony hodné víťazstva a porota nešetrila chválou. Po poslednom tanci Koleníka však prišiel moment, ktorý okamžite rozdelil divákov.
Tatiana Drexler sa počas hodnotenia po poslednom tanci Ján Koleníka úplne zosypala. Už pri prvých vetách sa jej triasol hlas, oči sa jej zaliali slzami a bolo jasné, že emócie tentoraz absolútne nezvláda ukočírovať. „Chcela by som hovoriť o niečom sa ma tak dotýkajúceho ako máločo. Jano je obrovský herec, obrovský umelec… vlastne všetko vie. Je to človek obdarený všetkými talentami, ktoré život má."
A tým len začala! Drexler pokračovala v chválach na adresu herca a priznala, že počas šou medzi nimi vzniklo silné puto. „Ja som mala to šťastie stráviť s ním veľa veľa času a ja som zistila, že tak krásne ako vyzerá, tak on tak krásny je,“ hovorila so zlomeným hlasom, pričom si utierala slzy stekajúce po tvári.
Porotkyňa následne vyratúvala všetky Koleníkove vlastnosti a diváci ostali v nemom úžase. „On je skromný, láskavý a veselý človek. Každý by mal mať takého Jana v živote. Ja som za tie dni tak vďačná, čo som s tebou mohla byť. To boli mnohokrát tak hlboké rozhovory, to si vôbec neviete predstaviť, čo ten Jano je,“ vyznávala sa pred celým národom.
V jednej chvíli už ledva lapala po dychu a hystéria gradovala. „Plačem, prepáč, Jano,“ dostala zo seba so slzami v očiach. Následne priznala aj to, že jeho finálové vystúpenia vraj vnímala veľmi osobne. „Ja som ti vďačná, že si do finále išiel s tromi absolútne čistými tancami. Mám pocit, že si to urobil kvôli mne…“ vyhlásila, čím poriadne nadvihla divákov zo stoličiek.
Ani tam však neskončila! Drexler pokračovala ďalšími superlatívmi. „Nepotreboval si komparz, išiel si číre čisté tance. Mne sa na tom páči, že zo všetkých rolí, ktoré Jano hrá, keď tancuje, tak vidím toho skutočného Jana. V tom tanci my nemáme čas hrať a toto bol dneska trikrát Jano,“ dodala uplakaná porotkyňa, ktorá si počas prejavu opakovane utierala zaslzenú tvár.
Kým časť publika označila jej slová za dojímavé, na sociálnych sieťach sa okamžite spustila ostrá vlna kritiky. Mnohí diváci totiž nadobudli pocit, že porotkyňa úplne stratila profesionálny odstup a Koleníkovi otvorene nadržiava.
„Prepáčte pani Drexler, pozrite si zo záznamu váš prejav. V Čechách túto súťaž hodnotíte solídne a tak, ako sa to na dámu patrí, ale dnes – hrôza,“ odkázala jej jedna z diváčok. Ďalší sa pridávali ešte tvrdšími komentármi. „Dnes sa ukázalo, ako nadržiava Koleníkovi. Fakt nespravodlivé,“ napísal jeden z fanúšikov šou.
Iný komentujúci si servítku pred ústa nedával vôbec. „Dobre, že ju z toho hysáku nekleplo. Žiadny rešpekt voči ostatným účastníkom, ako keby bol Koleník jediný, čo drží Let´s Dance,“ rozčuľoval sa divák. Objavili sa však aj názory, že Drexler svojím výstupom úplne zatienila samotný výkon herca. „Chudák Janko, tak skvelý tanec a Drexler mu to úplne pokazí,“ znel ďalší komentár.
Bez ohľadu na to, či Tatiana Drexler Ján Koleníkovi nadržiavala alebo nie, herec napokon skončil na striebornej priečke. Víťazstvo v 11. sérii Let's Dance si vytancovala dvojica Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec.
