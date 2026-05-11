Americký senátor je v šoku: Muničné sklady armády sú prázdne! Zbrane sa minuli na vojnu v Iráne

WASHINGTON - Spojené štáty podľa amerického senátora Marka Kellyho zaplatili za konflikt s Iránom vysokú cenu. Tvrdí, že vojna výrazne oslabila zásoby rakiet aj munície a Washington sa môže dostať do problémov, ak by čelil ďalšiemu väčšiemu konfliktu. Kritika smeruje priamo na prezidenta Donalda Trumpa.
Demokratický senátor Mark Kelly ostro skritizoval stav amerických ozbrojených síl po vojne s Iránom. V relácii CBS Face The Nation vyhlásil, že Spojené štáty dramaticky vyčerpali svoje muničné rezervy a dnes sa nachádzajú v slabšej pozícii než pred konfliktom.
Kelly, ktorý pôsobil ako vojenský pilot aj astronaut NASA, tvrdí, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa vtiahla krajinu do vojny bez jasného cieľa či stratégie.
„Prezident nás zatiahol do konfliktu bez strategického cieľa, bez plánu a bez časového rámca,“ vyhlásil senátor. Zároveň priznal, že rozsah vyčerpania amerických zásob ho šokoval.
Pentagón vraj upozornil na kritický stav zásob
Kelly ako člen senátneho výboru pre ozbrojené sily dostával podľa vlastných slov od Pentagónu informácie o stave strategickej výzbroje. Tvrdí, že išlo o mimoriadne citlivé údaje týkajúce sa rakiet Tomahawk, systémov ATACMS, striel SM-3 či munície určenej pre protivzdušnú obranu Patriot.
Presné čísla nezverejnil, upozornil však, že doplnenie zásob potrvá celé roky.
Podľa Kellyho existuje reálne riziko, že Spojené štáty by v prípade dlhšie trvajúceho útoku nemuseli byť schopné reagovať v plnej sile. „Sme v horšej situácii, než by sme boli, keby sa vojna s Iránom nikdy nezačala,“ varoval.
Obranný rozpočet označil za nehorázny
Súčasne prebieha vo Washingtone spor o ďalšie masívne navyšovanie výdavkov na obranu. Návrh rozpočtu Trumpovej administratívy počíta pre fiškálny rok 2027 s takmer 1,5 bilióna dolárov na obranu.
Kelly tento plán tvrdo kritizoval a označil ho za „nehorázny“.
Pripomenul, že keď pred približne piatimi a pol rokmi nastupoval do Senátu, rozpočet Pentagónu predstavoval približne 700 miliárd dolárov. Odvtedy sa podľa neho vojenské výdavky prudko zvýšili.
Vojna stála USA miliardy
Podľa údajov Pentagónu si konflikt s Iránom do konca apríla vyžiadal približne 25 miliárd dolárov, čo predstavuje viac než 21 miliárd eur. Väčšina týchto nákladov smerovala práve na muníciu a raketové systémy používané počas operácie Epic Fury.
Kelly sa s Pentagónom dostal do sporu už začiatkom roka. Kritizoval totiž rozkazy týkajúce sa útokov na podozrivé drogové plavidlá a amerických vojakov vyzýval, aby odmietli vykonávať nezákonné príkazy.
Od bojových misií až po NASA
Senátor má za sebou dlhú vojenskú kariéru. Slúžil ako dôstojník a pilot amerického námorníctva a začiatkom 90. rokov sa zúčastnil operácií proti Iraku. Počas služby absolvoval 39 bojových misií.
Neskôr sa stal astronautom NASA. Medzi rokmi 2001 až 2011 sa zúčastnil štyroch vesmírnych letov.