Zvolen v strachu: Chlapčeka na ihrisku mala lanáriť podozrivá dvojica! Chodili aj za ďalšími deťmi, vystrašená matka varuje rodičov

ZVOLEN - Prišli k jej malému synčekovi, rozprávali sa s ním, hovorili mu o hračkách a vozili sa s ním na kolotoči. Mladá mamička sa podelila o nepríjemnú skúsenosť, ktorú zažila na detskom ihrisku vo zvolenskom parku Lanice. Keď to videla, svojho syna z ihriska ihneď zobrala, na podozrivú dvojicu však chcela upozorniť aj iných rodičov, aby boli obozretní. Prípadom sa už zaoberá polícia.
"Dobrý deň, neviem, či to sem patrí, ale skúsim pridať. Rada by som opísala udalosť, ktorá sa nám stala včera na detskom ihrisku Lanice. Tento post je určený najmä rodičom malých detí," podelila sa o svoj príbeh mladá mamička. "Včera (v nedeľu pozn. red) sme boli na ihrisku Lanice. Nastala situácia, kedy sa môj syn točil na kolotoči a ja som sedela na lavičke o kúsok ďalej. Mala som ho, samozrejme, celý čas na očiach, avšak v tom momente sa mohlo zdať, že chlapec je tam sám," uviedla.
Vtedy si k nemu prisadli dvaja dospelí ľudia, muž a žena. Podľa jej slov boli Aziati. "Ona si sadla priamo k nemu, veľmi blízko a on začal točiť kolotoč tak, že moje dieťa odtiaľ nemohlo vystúpiť. Ja som tam samozrejme hneď išla, no napriek tomu mu tá žena stihla niečo povedať. Keď som prišla, zobrala som ho hneď preč," uviedla s tým, že celá situácia bola veľmi zvláštna. Dvojica bola podľa nej na ihrisku bez dieťaťa a aj neskôr sa tam len prechádzali a prihovárali sa aj iným deťom. "Keď sme prišli domov, môj syn mi priznal, že mu tá žena hovorila, aký je pekný a že majú preňho doma plyšové hračky, ktoré by sa mu páčili," pokračuje.
Príspevok zverejnila na sociálnej sieti, aby upozornila rodičov, aby dávali pozor. "Mne to príde, že si proste vyhliadli chlapca, o ktorom si mysleli, že naňho nikto nedáva pozor a podľa mňa ich zámer bol nalákať ho, aby s nimi odišiel. Ja sama som ich tam videla viac x, avšak doteraz som to nepovažovala za nebezpečné. Píšem to sem, pretože si myslím, že by sa o tom malo všeobecne vedieť a verím, že sa táto informácia aj prostredníctvom tejto skupiny dokáže rozšíriť medzi čo najviac ľudí," dodala.
Prípadom sa už zaoberá aj polícia. "Dnes (11.5.) sme prijali oznámenie v súvislosti s opisovanou situáciou, vec evidujeme ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Polícia momentálne vykonáva potrebné úkony smerujúce k objasneniu veci," uviedli.
Opätovne apelujú na verejnosť, nech v takýchto prípadoch hneď informuje políciu na čísle 158, aby mohli vec okamžite preveriť a v prípade potreby vykonať potrebné opatrenia.