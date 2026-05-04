Zábava sa zmenila na paniku: Streľba pri Oklahoma City zranila desať ľudí

WASHINGTON - Po streľbe na večierku neďaleko amerického mesta Oklahoma City bolo hospitalizovaných najmenej desať ľudí, oznámila tamojšia polícia, podľa ktorej však nie je dôvod na obavy o bezpečnosť verejnosti. Informuje o tom agentúra AP.
Viacero hlásení o výstreloch na podujatí, na ktorom sa zúčastňovali mladí ľudia pri vodnej nádrži Arcadia, dostali úrady v nedeľu večer približne o 21.00 h miestneho času. Zranenia utrpelo najmenej desať osôb, ktoré previezli do nemocníc. Ďalší ľudia sa tam dostali svojpomocne. Stav obetí je rôzny, uviedla hovorkyňa polície. Zatiaľ nebol nikto zadržaný, polícia momentálne zbiera informácie a rozpráva sa s obeťami a svedkami.
Umelá vodná nádrž Arcadia, ktorá slúži na ochranu pred povodňami, sa nachádza na predmestí Edmond, približne 20 kilometrov severovýchodne od Oklahoma City. Je obľúbeným miestom na pikniky, kempovanie, rybolov či vodné športy, dodáva AP.