Trápi vás akné? Toto prepojenie by ste nemali prehliadať!

Aby sme mali krásnu pleť, nestačí sa o ňu starať iba v kúpeľni pred zrkadlom. Pleť je totiž odrazom toho, čo sa deje vo vnútri nášho tela - od trávenia až po celkovú rovnováhu organizmu. Preto ak máte pocit, že už ste vyskúšali všetky krémy, séra či čistiace gély, no akné sa stále vracia, možno je čas hľadať riešenie tam, kde by ste ho na prvý pohľad nečakali.
Prepojenie čriev a pleti: prečo sa o ňom hovorí čoraz viac?
Hoci sa akné prejavuje na pokožke, jeho príčiny nesúvisia len s tým, čo sa deje na jej povrchu. Na stav našej pleti totiž do veľkej miery vplýva vnútorné prostredie nášho organizmu a predovšetkým stav našich čriev.
Dôležitú úlohu v ňom zohráva črevný mikrobióm, teda spoločenstvo mikroorganizmov, ktoré žijú v tráviacom trakte. Ak je náš črevný mikrobióm v rovnováhe, podporuje správne fungovanie trávenia, imunity aj prirodzených obranných mechanizmov. Ak sa však jeho zloženie naruší, môže sa to prejaviť nielen tráviacimi ťažkosťami, ale aj väčšou náchylnosťou na zápalové prejavy, citlivejšou pleťou či zhoršením akné.
Aké sú príznaky narušenej črevnej mikroflóry?
Narušená črevná mikroflóra sa často prejavuje najmä tráviacimi ťažkosťami. Typické býva nadúvanie, plynatosť, pocit ťažkého trávenia, diskomfort v bruchu, zápcha, hnačka alebo ich striedanie.
Niektoré prejavy si však s črevami človek na prvý pohľad vôbec nemusí spojiť. Nerovnováha črevného mikrobiómu sa môže prejaviť aj únavou, pocitom vyčerpania, zhoršenou psychickou pohodou, výkyvmi nálad, problémami so sústredením či takzvanou mozgovou hmlou.
Pri koži sa môže narušená črevná mikroflóra prejaviť citlivejšou pleťou, sklonom k zápalovým prejavom, zhoršením akné, ekzémom alebo horším hojením pokožky.
Čím sa probiotiká odlišujú pri starostlivosti o problematickú pleť?
Kým väčšina bežných prístupov sa zameriava najmä na povrch kože, probiotiká podporujú správne fungovanie vnútorných mechanizmov, ktoré sa môžu na vzniku akné podieľať. Ich význam sa spája predovšetkým s rovnováhou črevného mikrobiómu, ktorý ovplyvňuje zápalové procesy, imunitnú odpoveď aj celkové vnútorné prostredie organizmu.
Akné totiž nevzniká len z jednej príčiny. Do jeho priebehu vstupuje viacero faktorov, napríklad zápal, hormonálne vplyvy, tvorba kožného mazu či stav kožného a črevného mikrobiómu. Práve probiotiká môžu zasiahnuť viacero z týchto oblastí naraz, čím sa odlišujú od mnohých iných prístupov.
Výhodou probiotík môže byť aj ich šetrnejší charakter. Kým niektoré bežné postupy pri akné dokážu priniesť rýchlejšie výsledky, bývajú zároveň intenzívnejšie a pri dlhodobejšom používaní môžu pleť vysušovať, dráždiť alebo narušiť prirodzenú rovnováhu kožného mikrobiómu. Probiotiká sa preto pri problematickej pleti vnímajú skôr ako súčasť dlhodobejšej podpornej starostlivosti než ako rýchle riešenie.
Kedy môžu mať probiotiká pri akné najväčší zmysel?
Nie každé akné je rovnaké, preto sa líši aj úloha a účinok probiotík pri jednotlivých typoch problematickej pleti.
Pri hormonálnom akné môžu byť probiotiká vhodnou súčasťou podpornej starostlivosti najmä preto, že pri hormonálnom rozkolísaní býva organizmus citlivejší a jeho vnútorná rovnováha sa môže ľahšie narušiť. Práve vtedy môže mať zmysel podporiť črevný mikrobióm a celkové vnútorné prostredie organizmu probiotikami.
Pri zápalovom akné, teda pri červených vyrážkach, sa probiotiká spájajú najmä s tlmením zápalových procesov a podporou rovnováhy mikrobiómu. Prínosné môžu byť najmä vtedy, keď je cieľom pleť upokojiť, zmierniť jej reaktivitu a podporiť prirodzenú obranyschopnosť pokožky.
Aj pri hlbších a bolestivejších formách akné, ako je cystické či nodulárne akné, môžu mať probiotiká svoje miesto. Nie ako samostatné riešenie, ale skôr ako súčasť komplexnejšej a dlhodobejšej starostlivosti, ktorá sa nepozerá len na povrch pleti, ale aj na celkovú vnútornú rovnováhu organizmu.
Ako si vybrať najlepšie probiotiká na črevá a problematickú pleť?
Pri výbere probiotík na problematickú pleť sa oplatí pozerať nielen na názov produktu, ale najmä na jeho zloženie. Dôležité je, aké bakteriálne kmene obsahuje, či ide o premyslenú kombináciu viacerých kultúr a či je zloženie nastavené tak, aby podporovalo nielen črevný mikrobióm, ale aj celkovú vnútornú rovnováhu organizmu. Pri výbere sa preto oplatí zamerať najmä na tieto body:
Viackmeňové zloženie
Pestrejšia kombinácia probiotických kultúr môže priniesť širšiu podporu črevnému mikrobiómu. Výhodou býva, ak sa jednotlivé kmene navzájom dopĺňajú a dokážu tak pôsobiť v rôznych častiach tráviaceho traktu.
Obsah laktobacilov a bifidobaktérií
Tieto baktérie sa spájajú s podporou rovnováhy črevného prostredia, trávenia aj celkového vnútorného komfortu, čo môže byť pri problematickej pleti dôležité najmä vtedy, keď sa spája aj s citlivým trávením či obdobím po antibiotikách.
Dostatočné množstvo živých kultúr v dennej dávke
Pri probiotikách záleží aj na tom, koľko baktérií človek reálne prijme v odporúčanej dennej dávke. Nemusí ísť len o čo najvyššie číslo, ale o produkt, ktorý ponúka zmysluplne zostavenú dávku pri pravidelnom užívaní.
Doplnenie o prebiotickú zložku
Výhodou môže byť aj obsah prebiotík, napríklad inulínu či fruktooligosacharidov. Tie slúžia ako výživa pre prospešné baktérie a podporujú ich rast aj životaschopnosť.
Kedy môžete očakávať prvé výsledky?
Pri probiotikách netreba očakávať okamžitý efekt zo dňa na deň. Ich úloha spočíva skôr v postupnej podpore črevného mikrobiómu a celkovej vnútornej rovnováhy organizmu, čo sa môže na stave pleti prejaviť až s určitým odstupom.
Prvé jemné zmeny si niektorí ľudia môžu všimnúť približne po 4 až 6 týždňoch, výraznejší posun sa však častejšie ukáže až po 8 až 12 týždňoch pravidelného užívania.
U niektorých ľudí sa môže prechodne objaviť aj mierne nadúvanie, plynatosť alebo zmena stolice, kým si tráviaci systém na novú rovnováhu zvykne.
Problematická pleť si vyžaduje komplexný prístup
Hoci probiotiká môžu zohrávať dôležitú podpornú úlohu, starostlivosť o problematickú pleť by sa nemala zužovať len na jeden krok.
Pri akné môže mať zmysel doplniť starostlivosť o pleť aj o vybrané doplnky výživy. Zinok môže byť užitočný najmä pri podráždenej a zapálenej pleti, pretože pomáha tlmiť zápalové reakcie v organizme, ovplyvňuje tvorbu kožného mazu a podporuje hojenie pokožky. Omega-3 mastné kyseliny patria medzi dôležité tuky, ktoré si však naše telo vo väčšom množstve nevie vytvoriť samo. Ich hlavným zdrojom sú najmä tučné morské ryby, ktoré ale mnohí ľudia v našich končinách nekonzumujú pravidelne, preto býva ich príjem často nedostatočný. Pri problematickej pleti sú dôležité najmä preto, že podporujú prirodzenú rovnováhu zápalových procesov a môžu byť prínosné pri začervenaní, podráždení či pleti so sklonom k zápalovým prejavom. Vitamín D je dôležitý najmä z pohľadu imunitnej odpovede a regulácie zápalu v koži. Jeho deficit sa pri akné častejšie spája s horším stavom pleti.
Na stav našej pleti má veľký vplyv aj náš jedálniček, preto sa pri problematickej pleti odporúča zamerať na stravu s nižšou glykemickou záťažou. V praxi to znamená obmedziť sladkosti, sladené nápoje a výrazne rafinované sacharidy, ktoré môžu podporovať výkyvy inzulínu a následne aj procesy spojené s tvorbou mazu a zápalom.
