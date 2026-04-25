Nový prihlasovací systém na stredné školy je POHROMOU: Nemôžu si vybrať, problém má aj dcéra známeho infektológa!

BRATISLAVA - Nadišiel čas posielania prihlášok na stredné školy a gymnáziá. Tí, ktorí máte svoje ratolesti práve vo veku, kedy končia deviatky ročník na základných školách, zrejme dobre viete, že po rokoch nastúpil nový elektronický systém prihlasovania. Sťažností však pribúda a hlavným problémom je nemožnosť vybrať si preferovanú školu, hoci žiak alebo žiačka podmienky na prijatie splnili a boli prijatí. Problém je taký vypuklý, že sa naňho posťažovali aj verejne činné osoby. Napríklad infektológ Peter Sabaka, ktorého dcéra má tiež problém.
Systém vyberie prvú školu a hotovo, nie je možnosť výberu
Na absurdný problém upozornila v reportáži aj televízia JOJ. Nové pravidlá prijímania na stredné školy vyvolali vlnu kritiky zo strany rodičov, žiakov aj samotných škôl. Elektronický systém totiž v prípade úspechu na viacerých školách automaticky priradí deviataka na tú, ktorú si zvolil ako prvú – bez možnosti zmeny. Podľa ministerstva ide o spravodlivé riešenie, no realita ukazuje opak.
Končiaci deviataci ako rukojemníci, problém má aj dcéra infektológa Sabaku
Deviataci sa tak podľa mnohých stali rukojemníkmi systému. Ak uspejú na všetkých školách, kam sa hlásili, zákon im nedovoľuje vybrať si tú, na ktorú chcú reálne nastúpiť. Rozhodnutie za nich spraví algoritmus.
Problém je taký významný, že o ňom hovoria už aj osoby verejného života. Zasiahol totiž aj dcéru známeho infektológa Petra Sabaku. Tá chcela študovať na prestížnom bilingválnom gymnáziu, ktoré si však uviedla ako druhú voľbu. Po výbornom výsledku z Monitoringu 9 ju automaticky prijali na prvú školu – bez prijímačiek.
"V podstate sa stala obeťou vlastného úspechu. Keby sa učila o trošku menej, a trochu horšie by spravila testovanie, tak by mala možnosť študovať na jednom z najlepších gymnázií v SR," uviedol Sabaka.
Rodičia bijú na poplach, školy potvrdzujú nápor
Podobné prípady nie sú ojedinelé. Rodičia hovoria o nelogickom systéme, ktorý berie deťom možnosť rozhodovať o vlastnej budúcnosti. Na problém upozorňujú aj samotné školy, ktoré čelia množstvu telefonátov a e-mailov. "Áno, máme týchto požiadaviek viac. Bolo viacero telefonátov aj mailov," potvrdila tajomníčka Školy dizajnu v Bratislave Veronika Segešová.
Práve na túto školu sa chcela dostať ďalšia žiačka, no dala si ju ako druhú voľbu. Názor však zmenila až po prijímačkách. "Sme z toho nešťastní. Dopredu sa školy vyberajú ťažko. Možnosť výberu by mala jednoznačne ostať," uviedla jej mama.
Deti chcú mať posledné slovo
Podľa odborníkov aj škôl by mal mať deviatak možnosť konečného rozhodnutia. Po skúsenosti s prijímačkami si totiž často až následne uvedomí, ktorá škola mu viac vyhovuje.
"Dieťa sa samo ako keby v tomto veku chce aj rozhodnúť, že kam sa uberie ďalej vo svojom živote. A taktiež možno až potom, čo spravilo tie prijímacie skúšky, si uvedomí, že niekde sa cítilo lepšie," vysvetlila Segešová.
S tým súhlasí aj Sabaka: "Možno sa to zdá ako malichernosť, ale pre mňa ako rodiča je veľmi dôležité, aby som môjmu dieťaťu umožnil naplniť jej sny a priania."
Ministerstvo obhajuje systém, opozícia kritizuje chaos
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) obhajuje nový systém ako spravodlivý. Tvrdí, že zohľadňuje celý systém, nie jednotlivcov. "Musíme zohľadňovať celý systém, nielen jedného. Nám ide o najväčšiu mieru spravodlivosti," vyhlásil.
Bývalý minister školstva Branislav Gröhling (SaS) však reaguje ostro: "Pre rodičov je to jeden absolútny chaos. A toto sú všetko tie problémy, ktoré spôsobilo to, že to nebolo absolútne otestované a je to chyba ministerstva."
Riešenie existuje, no treba čakať
Istá cesta, ako sa dostať na druhú školu, predsa len existuje. Rodičia však musia čakať do 1. júna a podať odvolania. "Kým sa všetko vykryštalizuje. Rodičia môžu podať odvolanie voči prvej škole, aj voči druhej škole. A vlastne je to potom rozhodnutie na riaditeľoch," vysvetlila Segešová.