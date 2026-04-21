Školy splnili príkaz blogera! Nahrali prejav inšpirovaný Hitlerom: O čo ide?

MOSKVA - Bieloruský bloger Vladislav Bochan ako údajný funkcionár ruskej vládnej strany požiadal niekoľko škôl v Čeľabinskej oblasti, aby nahrali videoprejav inšpirovaný rétorikou Adolfa Hitlera.Píše jeho telegramový účet a ukrajinský web Fokus.
Bloger žijúci v poľskom exile upravil na pomery súčasného Ruska Hitlerov prejav z 1. septembra 1939, v ktorom ospravedlňoval útok na Poľsko a rozpútanie druhej svetovej vojny. Písomnú výzvu zaslal 12 školám v ruskej Čeľabinskej oblasti. Inšpiroval sa „rôznymi príkazmi a nariadeniami od oddelenia školstva slávneho mesta Karabaš“, kde vznikol oscarový dokument Pán Nikto proti Putinovi. Svoje videá mu zaslalo osem škôl.
V liste údajne od strany Jednotné Rusko poveril pedagógov, aby vlastenecký prejav nahrali na video a odoslali nadriadeným úradom do 17. apríla do 16.00 h. Text aktualizoval na súčasné podmienky, napríklad „Gdansk“ vymenil za „Donbas“, „Ríšu“ za „Rusko“ a ruskému kontextu prispôsobil aj zmienku o „tisícročnej ríši“. V novembri 2024 uverilo jeho údajnému úradnému nariadeniu viacero učiteľov vo Voronežskej oblasti. Podľa jeho príkazu si vlastnoručne vyrobili a nasadili na hlavy alobalové čiapky s ruskou vlajkou ako „prilby vlasti“, aby sa chránili pred satelitmi nepriateľa.
Čo je cieľom?
Bochan uviedol, že jeho cieľom je dokumentovať fašizáciu ruskej spoločnosti podľa 14 znakov v známej eseji Umberta Eca z roku 1995. Teraz sa snažil potvrdiť ďalší pre fašizmus charakteristický jav: formovanie obrazu „silného a súčasne slabého nepriateľa“. Cieľom je podľa neho ľudí zjednotiť pred hrozbou a ospravedlniť vlastnú agresiu, ale táto hrozba nesmie paralyzovať strachom tých, ktorí sú len potravou pre delá.
Videá, ktoré mu školy zaslali, otitulkoval ruským prekladom pôvodného Hitlerovho prejavu v Reichstagu, ktorý sa významovo nelíšil od toho, čo učiteľky čítali o situácii na Ukrajine. Tým ukázal, ako sa v Rusku bez kritického posudzovania automaticky prijíma „oficiálne znejúca“ propaganda aj na školách, kde sa vychováva a vzdeláva budúca generácia.