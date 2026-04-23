Šokujúci útok priamo po tlačovke! Exilového iránskeho politika Pahlavího postriekali červenou tekutinou

BERLÍN - Syna iránskeho šacha a politika Mohammada Rezu Pahlavího počas návštevy nemeckej metropoly Berlín postriekali červenou tekutinou. Polícia páchateľa na mieste zadržala, informuje agentúra DPA.
V pôvodnom vyhlásení polícia uviedla, že do Pahlavího hodili paradajku, neskôr však svoje vyhlásenie zmenila a informovala o červenej tekutine. Pahlavího tím upresnil, že politik bol na krku a ramene postriekaný paradajkovou omáčkou. K útoku došlo po tom, ako syn iránskeho šacha, ktorý bol zvrhnutý v islamskej revolúcii v roku 1979, absolvoval tlačovú konferenciu. Šesťdesiatpäťročný politik reagoval na incident pokojne. Následne zamával svojim podporovateľom, ktorí sa nachádzali pred budovou, nastúpil do pripraveného vozidla a odišiel.
Pahlaví je v exile približne 50 rokov a pokúša sa zohrať úlohu pri formovaní budúcnosti svojej krajiny, nie je však celkom jasné, aká veľká je jeho podpora medzi obyvateľmi Iránu, konštatuje agentúra AP. Počas svojej návštevy Berlína nebol pozvaný na žiadne stretnutie s predstaviteľmi spolkovej vlády kancelára Friedricha Merza.
Usiluje sa o návrat k moci
Na tlačovej konferencii uviedol, že dohoda o prímerí na Blízkom východe predpokladá zmenu v správaní vlády v Teheráne, čo sa však podľa jeho predpokladov nestane. Akékoľvek rokovania so súčasným iránskym vedením sa podľa neho rovnajú „ústupkom“ a vyjadril nádej, že súčasný režim zvrhnú ďalšie protesty ľudí.
Pahlaví sa usiluje o návrat k moci v prípade pádu vládnucej šiitskej teokracie v Iráne a americko-izraelskú vojenskú intervenciu na Blízkom východe otvorene podporil. Pahlaví v Berlíne vyzval Európanov, aby urobili viac pre podporu iránskeho ľudu bojujúceho za demokraciu. Tvrdil, že iránske úrady za posledné dva týždne popravili 19 politických väzňov a ďalších 20 ľudí bolo odsúdených na smrť. „Urobí slobodný svet niečo, alebo bude mlčky sledovať masaker?“ podotkol Pahlaví.