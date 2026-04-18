Vypila 14 tequil, NA MOL opitá spadla zo schodov! Dala to na súd, spoločnosť jej musí zaplatiť 300‑tisíc!

TALLAHASSEE - Spoločnosť Carnival Cruise Line musí zaplatiť 300‑tisíc amerických dolárov bývalej pasažierke, ktorá počas plavby vypila najmenej 14 pohárikov tequily, spadla zo schodov a utrpela zranenia hlavy. Porota však dospela k záveru, že za incident nenesie zodpovednosť len ona – ale aj samotná spoločnosť, ktorá jej podľa verdiktu alkohol nalievala aj vtedy, keď bola „viditeľne opitá“.
Diana Sanders, 45‑ročná zdravotná sestra z Kalifornie, bola na palube lode Carnival Radiance 5. januára 2024. Podľa žaloby jej barmani medzi 14:59 h a 23:37 h podali minimálne 14 panákov tequily – a to napriek tomu, že bola podľa svedkov „viditeľne opitá“. O prípade píše portál News.az s odvolaním sa na viaceré zahraničné médiá.
Jej právnik Spencer Aronfeld tvrdí, že Carnival porušil vlastné pravidlá. Ich „Cheers!“ balíček síce umožňuje až 15 alkoholických nápojov denne, no zároveň upozorňuje, že vysoké dávky alkoholu môžu viesť ku kóme či smrti. „Ľudské telo dokáže metabolizovať približne jednu uncu alkoholu (30 ml alkoholu, pozn. red.) za hodinu. Ona vypila medzi 15 a 30 uncami (490 až 900 ml alkoholu)“ uviedol. Sanders nakoniec stratila vedomie, spadla zo schodov a o pol hodinu ju našli v priestoroch pre posádku, o päť palúb nižšie. Utrpela otras mozgu, poranenia chrbta, modriny a podľa právnikov aj možnú traumatickú poruchu.
Zmiznuté video a verdikt
Jedným z najvýraznejších momentov procesu bolo 30 minút chýbajúceho kamerového záznamu – presne z obdobia, keď Sanders odišla z baru a kým ju našli v bezvedomí. Porota to vyhodnotila ako problém, ktorý hrá v neprospech spoločnosti. Carnival sa bránil tým, že žalobkyňa nevedela presne identifikovať, ktorý barman ju obsluhoval, a preto vraj nemožno dokázať „nadmerné nalievanie“. Porota však argumenty odmietla.
Verdikt nakoniec znel: 60 % vina Carnivalu, 40 % vina pasažierky. Porota rozhodla, že hoci Sanders nesie časť zodpovednosti za vlastnú konzumáciu alkoholu, Carnival mal povinnosť zastaviť obsluhu v momente, keď bola zjavne opitá. Výsledkom je 300‑tisíc dolárov odškodného.
Sanders po procese uviedla, že po prebudení na lodi sa cítila ako kriminálnik. „Dávali mi protichodné informácie a nechceli mi povedať, čo sa stalo,“ povedala v TikTok videu svojho právnika.
Spoločnosť oznámila, že s verdiktom „úctivo nesúhlasí“ a plánuje sa odvolať. Tvrdí, že existujú dôvody na nový proces. Obhajca Sandersovej Aronfeld však dúfa, že rozsudok prinúti výletné spoločnosti prehodnotiť svoje all‑inclusive balíčky, ktoré podľa neho podporujú nadmerné pitie aj nadmerné nalievanie.