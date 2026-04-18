Šokujúci plán Trumpa: Nech bude mierová dohoda akákoľvek, iránsky urán privezieme späť do USA!

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)
PHOENIX – Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že nech bude mierová dohoda akákoľvek, iránsky urán bude určite presunutý do Spojených štátov. Zároveň dodal, že Washington pomôže Teheránu vykopať ho zo zariadení zasiahnutých minuloročnými americkými útokmi. Informuje o tom AFP.
„Získame ho tak, že tam vstúpime spolu s Iránom, s množstvom bagrov,“ povedal Trump vo svojom prejave na podujatí konzervatívneho hnutia Turning Point USA v meste Phoenix v štáte Arizona. „Veľmi skoro ho prevezieme späť domov do Spojených štátov.“