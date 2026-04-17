MIMORIADNE Irán oznámil otvorenie Hormuzského prielivu: Ceny ropy prudko klesajú! REAKCIA Donalda Trumpa

TEHERÁN - V súlade s prímerím v Libanone je Hormuzský prieliv úplne otvorený všetkým obchodným plavidlám, a to počas trvania prímeria, uviedol na sieti X iránsky minister zahraničia Abbás Arakčí.
Plavba cez Hormuzský prieliv bude podľa Arákčího prebiehať koordinovanou trasou, ktorú už predtým oznámila Iránska organizácia pre prístavy a námornú dopravu (PMO). Bezpečná vstupná trasa vedie z Ománskeho zálivu smerom na sever od ostrova Lárak, zatiaľ čo výstupná trasa z Perzského zálivu južne od tohto ostrova.
Podľa AFP ale nie je bezprostredne jasné, či iránsky minister narážal na prímerie v Libanone, ktoré vstúpilo do platnosti do platnosti v noci na piatok miestneho času (vo štvrtok 23.00 h SELČ), alebo prímerie medzi Iránom a Spojené štáty z 8. apríla.
„ĎAKUJEME,“ napísal v reakcii na Arákčího oznámenie šéf Bieleho domu na svojej sieti Truth Social. V príspevku pritom namiesto Hormuzského napísal „Iránsky prieliv“ a uviedol, že „JE ÚPLNE OTVORENÝ A PRIPRAVENÝ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD“.
Krátko nato však americký prezident zverejnil ďalší príspevok s tvrdením, že námorná blokáda, ktorú uvalili Spojené štáty na iránske prístavy v Perzskom a Ománskom zálive, zostáva v platnosti, dokiaľ nebude na „100 percent dokončená naša dohoda s Iránom“. „TENTO PROCES BY MAL PREBEHNÚŤ VEĽMI RÝCHLO, KEĎŽE VÄČŠINA BODOV JE UŽ VYROKOVANÁ,“ vyhlásil Trump.
Ceny ropy prudko klesajú
Na aktuálny vývoj okamžite reagujú aj trhy. Ceny ropy dnes na svetových trhoch prudko klesajú po tom, ako Irán oznámil, že Hormuzský prieliv je úplne otvorený plavbe obchodných lodí. Kľúčovou úžinou za normálnych okolností prúdi zhruba pätina svetových dodávok ropy. Jej blokáda zo strany Teheránu po americko-izraelskom útoku na Irán viedla k citeľnému zdraženiu, keď ceny opakovane prekročili 100 USD za barel.
Severomorská ropa Brent okolo 15.30 h SELČ odpisovala desať percent pod 89,50 dolára za barel. Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) zlacňoval o 10,7 percenta a obchodoval sa približne za 84 dolárov.