MIMORIADNE Irán opäť uzavrel Hormuzský prieliv! Dve lode sa dostali pod PAĽBU

Ilustračný obrázok
TEHERÁN - Teherán opäť uzavrel Hormuzský prieliv, dôvodom je pokračujúca americká námorná blokáda Iránu, uviedlo dnes podľa tlačových agentúr veliteľstvo iránskych ozbrojených síl. Kontrola nad prielivom sa vrátila do skoršieho stavu, teda pod pevnú kontrolu iránskych ozbrojených síl, uviedol ich hovorca.

Aktualizované 13:09 Najmenej dve obchodné lode sa dostali pod paľbu, keď sa pokúsili preplávať Hormuzským prielivom. S odvolaním sa na bezpečnostné zdroje o tom dnes informuje agentúra Reuters. Kapitán jedného tankera oznámil, že na plavidlo bez varovania začali paľbu člnami iránskych revolučných gárd. Na platforme Telegram bol medzitým zverejnený text vyhlásenia, ktoré je pripisované iránskemu duchovnému vodcovi Modžtabovi Chameneímu. Iránske námorníctvo je pripravené uštedriť nepriateľom ďalšiu horkú porážku, stojí podľa Reuters vo vyhlásení.

Uzavretie potrvá, kym USA neukončia blokádu iránskych prístavov

Irán bude Hormuzský prieliv blokovať, kým Spojené štáty neukončia blokádu iránskych prístavov. Americkú blokádu iránsky vojenský hovorca označil za pirátstvo, informuje iránska agentúra Fars, ktorá je spätá s iránskymi revolučnými gardami. Prieliv je kľúčovou námornou cestou pre vývoz ropy z Perzského zálivu.

Keď Spojené štáty a Izrael 28. februára zaútočili na Irán, podarilo sa Teheránu v odvete ochromiť plavbu Hormuzským prielivom kombináciou niekoľkých útokov na plavidlá a hrozbami ďalších úderov. Hoci sa Spojené štáty a Irán minulý týždeň zhodli na prímerí, Washington tento týždeň po neúspešných mierových rozhovoroch pristúpil k blokáde lodí plaviacich sa do iránskych prístavov aj v opačnom smere.

MIMORIADNY ONLINE Koniec prímeria? Donald Trump hrozí bombami, Irán opäť zaviedol obmedzenia v Hormuzskom prielive!

Prieliv, kde Irán niekoľko týždňov blokoval námornú dopravu, Teherán znovuotvoril v piatok. Tento krok spojil s čerstvo vyhláseným prímerím v Libanone, ktoré zastavilo boje medzi izraelskou armádou a proiránskym hnutím Hizballáh. Irán uviedol, že prieliv bude otvorený počas trvania libanonského prímeria.

Trump tvrdil, že Irán už prieliv nikdy neuzavrie

Americký prezident Donald Trump ešte v piatok tvrdil, že Irán súhlasil s tým, že prieliv už nikdy neuzavrie. Prezident zároveň dodal, že americká námorná blokáda iránskych prístavov, ktorej cieľom je obmedziť príjmy Teheránu z predaja ropy, bude napriek znovuotvoreniu prielivu pokračovať.

Agentúra Reuters dnes ráno s odvolaním sa na dáta o pohybe lodí uviedla, že Perzský záliv opúšťa konvoj tankerov, ktorý prepláva znovuotvoreným Hormuzským prielivom.

USA predĺžili výnimku na nákup sankcionovanej ruskej ropy naloženej na tankeroch
MIMORIADNY ONLINE Situácia sa opäť vyostruje: Irán útočí na lode snažiace sa prejsť Hormuzským prielivom!
Trump hlási prelom v rokovaniach: Dohoda s Iránom je vraj na dosah!
MIMORIADNE Irán oznámil otvorenie Hormuzského prielivu: Ceny ropy prudko klesajú! REAKCIA Donalda Trumpa
Tréner SR 18 Martin Dendis po tréningu - dnes sme absolvovali súťaživý tréning
Lenka Šóošová po odchode z Markízy: Prečo nič neľutujem!
Vizváryová ako botoxová kráľovná! Radí ho všetkým ženám po 30-ke: Laura, spamätaj sa...
Polícia zastavila nezodpovedného muža na kolobežke: Nafúkal viac ako 3,5 promile
Taxikár si vypýtal ŠIALENÚ sumu za 3,1 km: NEHORÁZNOSŤ, hovoria Slováci! Reakcia Asociácie taxi mnohých prekvapí
AKTUÁLNE Na diaľnici D1 v smere na Trnavu sa začína tvoriť kolóna
V Považskej Bystrici sa novinári stretli na majstrovstvách v stolnom tenise: Bojujú aj veteráni
HOROR na festivale: Auto vrazilo do skupiny ľudí, hlásia obeť! Ďalšia osoba bojuje o život, OPISY svedkov
Šokujúce súkromie nového maďarského lídra: Exmanželka prehovorila o terore, Magyar tvrdí, že bila ona jeho!
MIMORIADNE Irán opäť uzavrel Hormuzský prieliv! Dve lode sa dostali pod PAĽBU
TRAGICKÉ ráno na diaľnici D1! Na mieste zasahoval vrtuľník, brutálne FOTO: Vodič dodávky nemal šancu
Zomrela hviezda filmu Chyť ma, ak to dokážeš: Dokázala to len smrť!
FOTO Neuveríte vlastným očiam: Emma Tekelyová nestarne! S dcérou vyzerajú ako sestry
Posledné minúty Jana Potměšila (†60): Vdova prezradila, čo mu sľúbila
Lenka Šóošová po odchode z Markízy kvitne do krásy: Prečo nič neľutujem!
Vojde pes do krčmy a... Nikto netuší, čo je na tom vtipné! Rozlúštite NAJSTARŠIU hádanku dejín?
Žralok, líška alebo korytnačka? Zistite, ktoré zviera OVLÁDA vaše správanie počas hádky! Koniec tichej domácnosti
Žije v stenách a meno má po legendárnej kapele: Vedci objavili NENÁPADNÉHO DRAVCA, ktorý uloví aj obra!
Aj OBĽÚBENÁ KLASIKA v posteli vás môže poslať k lekárovi: Odborníci varujú pred chybou, ktorú robí
Na Slovensku máme poslednú chmeľnicu: Pomôže táto novinka k zachovaniu chmeliarstva u nás?
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
Viete odkiaľ je Mercedes či Bugatti? Tento naoko jednoduchý test zvládne bez chyby málokto. Ukážte sa! (kvíz)
Je toto najkrajšia cesta na Slovensku? Unikátny diaľničný projekt získal ocenenie stavba roka! (foto)
Slovensko ide do ostrej bitky s Bruselom: Fico podáva žalobu pre zákaz ruského plynu!
Ropa prudko zlacňuje: Hormuzský prieliv je otvorený, americká blokáda Iránu trvá!

Skvelá správa pre slovenskú reprezentáciu! Slovensko na MS posilní ďalší hráč z NHL
Česko U20 – Slovensko U20: Online prenos z prestížneho derby na Turnaji piatich krajín
Vyslúžil si prezývku Božia ruka: Športový svet smúti za absolútnym rekordérom
Facky dostávajú po celom turnaji: Slováci počítajú góly po debakli proti Česku
NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Kolega nie je vždy najlepší priateľ: 6 vecí, ktoré by ste si v práci mali nechať pre seba
Firmám chýbajú kľúčové zručnosti: Kritické myslenie a AI znalosti sú najväčší problém
Rovnaký plat za rovnakú prácu: Parlament schválil prelomový zákon, firmy čakajú nové povinnosti
Od manuálnej práce po obchod: Pozrite sa, koľko dnes platia slovenské firmy
Menej riadu, maximum chuti: Fantastické kuracie rolky so zemiakmi z jedného plechu.
Malo by sa mäso na vývar vkladať do studenej alebo horúcej vody? Toto je jasná odpoveď.
Zabudnite na klasiku – doprajte si tieto banánové lievance bez výčitiek!
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál

Ako strava, ktorú ješ, mení črevný mikrobióm? Veľký výskum odhalil rozdiely medzi všežravcami, vegetariánmi a vegánmi
Mohla temná hmota vzniknúť v inom vesmíre? Možno nepochádza z nášho, hovoria vedci
Google chce, aby Gemini po tvojom súhlase využilo fotky, e-maily aj históriu na tvorbu personalizovaných obrázkov
Trump šokuje: USA vraj pomáhajú Iránu odstraňovať míny v Hormuzskom prielive
Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení

Ako vyčistiť tenisky, aby zašpinená podrážka opäť žiarila?
Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
KVÍZ: Pravda alebo lož? Tieto fakty o celebritách vás potrápia
HOROR na festivale: Auto vrazilo do skupiny ľudí, hlásia obeť! Ďalšia osoba bojuje o život, OPISY svedkov
Šokujúce súkromie nového maďarského lídra: Exmanželka prehovorila o terore, Magyar tvrdí, že bila ona jeho!
MIMORIADNE Irán opäť uzavrel Hormuzský prieliv! Dve lode sa dostali pod PAĽBU
Taxikár si vypýtal ŠIALENÚ sumu za 3,1 km: NEHORÁZNOSŤ, hovoria Slováci! Reakcia Asociácie taxi mnohých prekvapí

