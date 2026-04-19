HRÔZA po cisárskom reze! Bežný zákrok takmer zabil matku štyroch detí: Roky nočnej mory s hnijúcim mäsom

GREAT YARMOUTH - Bežný cisársky rez sa pre Kelly Simmons zmenil na sériu život ohrozujúcich komplikácií. Nekrotizujúca fasciitída, sepsa a neurologická porucha ju pripravili o normálny život.

Dráma, ktorá sa začala ako bežné popôrodné zotavovanie, sa pre 44‑ročnú Kelly Simmons z britského Great Yarmouthu zmenila na deväťročnú nočnú moru. Krátko po tom, čo priviedla na svet svoje štvrté dieťa, sa jej cisársky rez začal nebezpečne zapalovať. Zo stehu jej začal vytekať hnis a teplota jej prudko stúpala. Lekári ju okamžite hospitalizovali a po sérii testov prišla šokujúca diagnóza – nekrotizujúca fasciitída, známa aj ako „mäsožravá baktéria“. Ide o mimoriadne zriedkavú, rýchlo postupujúcu infekciu, ktorá spôsobuje odumieranie tkaniva a môže viesť až k amputácii končatín.

Infekcia spôsobila, že sa jej rana na bruchu úplne otvorila od jedného kraja po druhý. Kelly bola vydesená a lekári spočiatku netušili, prečo sa jej stav tak dramaticky zhoršuje. Až neskôr testy ukázali, že nákaza pochádzala z nesterilných chirurgických nástrojov použitých pri jej akútnom cisárskom reze. Kelly strávila tri mesiace v nemocnici, izolovaná od svojho predčasne narodeného syna, ktorého nemohla vidieť, pretože lekári sa obávali možnej nákazy. Počas dlhého pobytu na lôžku jej ochabli svaly natoľko, že po prepustení skončila na deväť rokov na invalidnom vozíku.

 
 

Po návrate domov sa jej rana nedala zašiť – infekcia by stehy okamžite zničila. Kelly tak odchádzala z nemocnice s hygienickou vložkou prilepenou na bruchu, aby zachytávala neustále vytekajúci hnis. Rana sa napokon zahojila až po roku. Medzitým podstúpila odstránenie odumretého tkaniva, čo jej oslabilo brušnú stenu a spôsobilo trhlinu. O dva roky neskôr absolvovala operáciu, ktorá však spustila ďalšiu zriedkavú komplikáciu – pyoderma gangrenosum, bolestivé vredy, ktoré sa neskôr infikovali a vyústili do sepsy. Lekári jej vtedy dávali len 12 hodín života.

Kelly sa síce zotavila, no zdravotné problémy ju sprevádzajú dodnes. Jej kožné ochorenie sa pravidelne vracia a minulý rok jej diagnostikovali funkčnú neurologickú poruchu (FND), ktorá ovplyvňuje pohyb, reč aj zmyslové vnímanie. Objavujú sa u nej výpadky vedomia, slabosť a abnormálne pohyby. Po rokoch, keď sa jej stav zlepšil natoľko, že mohla opäť chodiť, je dnes opäť odkázaná na invalidný vozík.

„Milujem chodenie a milujem tanec. Teraz nemôžem robiť nič z toho,“ hovorí Kelly, ktorá kvôli zdravotným následkom nemôže pracovať a jej život sa úplne zmenil. Napriek všetkému však bojuje ďalej – a jej príbeh je mrazivým pripomenutím toho, aké katastrofálne následky môže mať jediná chyba pri rutinnom zákroku.

