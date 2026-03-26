Ranná DRÁMA na bratislavskej hlavnej stanici: Chaos a krik, VIDEO žena porodila priamo pred policajtmi!

BRATISLAVA - Na bratislavskej Hlavnej stanici sa dnes nadránom odohrala mimoriadna udalosť. Žena priamo pred policajtmi porodila dieťa. Hliadka okamžite privolala záchranárov a obom poskytla prvú pomoc až do ich príchodu.
"Dnes krátko pred 04.00 h spozorovala hliadka policajtov bratislavskej železničnej polície v priestoroch Hlavnej železničnej stanice v Bratislave osobu ženského pohlavia, ako sedí na zemi a nezrozumiteľne kričí," informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Priblížil, že policajti k žene pristúpili a nadviazali s ňou komunikáciu a zároveň spozorovali, že žena krváca a následne priamo pred nimi porodila dieťa. Ihneď preto na miesto privolali rýchlu zdravotnícku pomoc a žene, ako aj jej narodenému dieťaťu poskytli pomoc.
"Až do príchodu záchranárov policajti so ženou, ktorá bola v silnom šoku, komunikovali a snažili sa udržiavať pri vedomí ju ako aj jej dieťa," dodal Szeiff s tým, že po príchode záchranárov ženu odovzdali do starostlivosti záchrannej zdravotnej službe, ktorá dieťa ako aj ženu odviezla do jednej z bratislavských nemocníc.