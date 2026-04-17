Svet má na krku nový problém: Námorná blokáda ďalšej dôležitej trasy! Odborník varuje, bude to HORŠIE ako Hormuz

PEKING/MANILA - V čase, keď vládne napätá situácia pre blokádu Hormuzského prielivu, má svet o niekoľko tisíc kilometrov ďalej zarobené na ďalšiu veľkú námornú krízu. Tentokrát je v hlavnej úlohe Čína, ktorá podľa dostupných údajov začína blokádu relatívne neznámej plytčiny Scarborough Shoal v Juhočínskom mori. Oblasť, ktorá bežnému človeku veľa nehovorí, má dôležitý hospodársky význam. Odborník upozorňuje, že spôsobiť môže obrovské problémy.
Sporná plytčina Scarborough Shoal leží v juhočínskom mori vo výhradnej ekonomickej zóne Filipín. Čína ju však označuje za súčasť svojho územia - Peking si totiž nárokuje takmer celé Juhočínske more vrátane oblastí vo výhradných hospodárskych zónach Bruneja, Indonézie, Malajzie, Filipín a Vietnamu.
Podľa satelitných snímkov čínske lode blokujú časť trasy v Juhočínskom mori, ktorým prechádza približne tretina svetového námorného obchodu ročne. Filipíny považujú túto blokádu za provokáciu. Podľa experta na geopolitiku Klemensa Fischera z Univerzity v Kolíne nad Rýnom je útes Scarborough testom, či Číne prejde blokáda v Juhočínskom mori. "Ak Peking uspeje, čoskoro by mohol chcieť kontrolovať ešte viac námorných trás, krok za krokom," povedal pre nemecký denník Bild.
Čínske uťahovanie slučky v Juhočínskom mori má podľa neho úplne iný rozmer ako uzavretie Hormuzského prielivu. „Približne tretina svetového námorného obchodu prechádza Juhočínskym morom každý rok," uviedol s tým, že ide o tovar v hodnote približne 3,3 bilióna amerických dolárov. Úplná blokáda Juhočínskeho mora by sa dotkla celého sveta. "Pravdepodobne by sa zvýšilo poistné na lode a náklad a tým výdavky na dopravu, ktoré sa odrazia v cenách pre koncových spotrebiteľov. Takže mnoho produktu môže zdražiť," varuje. Podľa nehos si uzatváranie kľúčových obchodných námorných trás svetovými veľmocami odnesie Európa.