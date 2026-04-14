EÚ navrhne Maďarsku, aby namiesto Družby využívalo chorvátsky ropovod

BERLÍN - Európska únia navrhne novej maďarskej vláde, aby na dodávky ropy využívala ropovod prechádzajúci cez Chorvátsko namiesto ruského ropovodu Družba. Vyhlásil to v utorok nemecký kancelár Friedrich Merz na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Berlíne. Informuje o tom agentúra TASS.
„Z mojej strany môžem potvrdiť, že situáciu prerokujeme o dva týždne na Cypre na neformálnom samite EÚ. Maďarsku už bolo navrhnuté, aby využívalo ropovod, ktorý vedie cez Chorvátsko,“ povedal Merz a pripomenul, že „tento návrh predchádzajúca maďarská vláda neprijala“. „Dúfam, že aj v tomto ohľade sa teraz veľa zmení a že Maďarsko už nebude hľadať blízkosť s Ruskom, ale bude sa snažiť spolu s nami na európskej úrovni prijať čo najviac rozhodnutí,“ dodal kancelár. Voľby v Maďarsku „budú mať dôsledky aj pre našu podporu Ukrajine,“ zdôraznil Merz, ktorý podľa svojich slov teraz očakáva rýchle poskytnutie pôžičky Ukrajine vo výške 90 miliárd eur, ako aj prijatie nového balíka sankcií proti Rusku.
Pôžička pre Ukrajinu vyvolala ostré nezhody medzi Budapešťou a Bruselom, keďže vláda premiéra Viktora Orbána zablokovala konečné rozhodnutie EÚ v tejto otázke v reakcii na zastavenie dodávok ruskej ropy prostredníctvom ropovodu Družba. Dodávky po tejto trase do Maďarska neprúdia od 27. januára. Kyjev tvrdí, že príčinou sú ruské útoky, ktoré poškodili ropovod na západe Ukrajiny. Orbánova vláda trvá na tom, že ropovod je funkčný a že Ukrajina odmieta obnoviť tranzit čisto z politických dôvodov. Vo voľbách v Maďarsku v nedeľu (12. 4.) presvedčivo zvíťazila opozičná strana Tisza. Jej líder Péter Magyar vyhlásil, že bude pracovať na obnovení plnohodnotného členstva Maďarska v EÚ a NATO.