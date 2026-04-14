Orbán napriek debaklu dostal chválu: TOTO o ňom povedala známa kráska, nechýbalo ani objatie ako od Macka Pú

BUDAPEŠŤ – Víkendové parlamentné voľby v Maďarsku rozhodli, že opozícia doslova prevalcovala súčasnú vládu. Dosluhujúci premiér Viktor Orbán priznal na pódiu porážku. Napriek tomu sa ozvali aj jeho fanúšikovia, medzi ktorými nechýbala ani mladá influencerka.
V Maďarsku nastal veľký obrat. Parlamentné voľby, ktoré sa konali počas uplynulého víkendu, rozhodli, že po 16 rokoch vládnutia končí na poste premiéra Viktor Orbán. Opozícia ho doslova prevalcovala, keďže získa v parlamentne aj ústavnú väčšinu. Orbán napriek tomu ešte počas volebnej noci vyhlásil, že z politiky neodchádza.
Na pódiu bez hlavných tvárí
V pondelok 13. apríla vyšiel s ďalším oznámením. Strana Fidesz má po zdrvujúcej volebnej prehre prejsť reorganizáciou. Predseda tak možno poukazoval na ďalšie dve tváre kampane, bývalých ministrov Szijjárta (zahraničné veci) a Lázára (výstavba a doprava), ktorí absentovali na pódiu počas po jeho boku počas volebnej noci.
Pri Orbánovi v dobrom aj v zlom
Pod príspevkom sa okrem iných objavil aj komentár mladej a krásnej maďarskej influencerky Vivien Vasvariovej, ktorá sa netají dlhodobou podporu Fideszu. Orbána podľa o2 označila za "večného premiéra, ktorý znášal porážku dôstojne".
"...Z celého srdca mu ďakujeme za všetko, čo spravil pre Maďarsko, našu vlasť a naše rodiny. Verím, že povstane ako fénix a vráti sa ešte silnejší," vyjadrila sa.
Influencerka bola počas volebnej kampane prítomná na viacerých podujatiach, ktoré organizovala strana Fidesz. Vždy, kedy mohla, vyjadrila svoju podporu cez sociálne siete. Na Instagrame ju sleduje viac ako milión fanúšikov.
S Orbánom sa aj odfotila a v príspevku prirovnala objatie k známej rozprávke: "Možno je to jeden z najvplyvnejších ľudí sveta, ale aj tak som ho objala ako Macko Pú objíma svoj hrniec s medom. Je to najlepší a najmilší premiér na svete."