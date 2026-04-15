Putin má problém: Kto nahradí jeho priateľa Orbána v EÚ? Denník hovorí o Ficovi aj Babišovi

Viktor Orbán na návšteve Moskvy s prezidentom Vladimírom Putinom. (Zdroj: TASR/Alexander Nemenov/Pool Photo via AP)
MOSKVA - Odchod Viktora Orbána mení politické pomery v Európe. Kremeľ podľa britských médií hľadá nového partnera medzi lídrami EÚ.

Moskva prichádza o kľúčového hráča

S odchodom maďarského premiéra Viktora Orbána z vrcholnej politiky sa mení aj geopolitická mapa Európy. Pre Kremeľ ide o citeľnú stratu – Budapešť totiž dlhodobo patrila medzi jeho najbližších partnerov v rámci Európskej únie.

Podľa denníka The Telegraph teraz Moskva rieši zásadnú otázku: kto prevezme túto rolu.

Fico ako hlavný kandidát

Najčastejšie skloňovaným menom je slovenský premiér Robert Fico. Podľa The Telegraph má viacero spoločných čŕt s Orbánom – tvrdý nacionalistický tón, kritiku Bruselu a konfliktný postoj v otázkach súvisiacich s Ruskom a vojnou na Ukrajine.

Obaja lídri sa zároveň zaradili medzi úzky okruh európskych politikov, ktorí po vypuknutí vojny rokovali priamo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Výhody aj limity slovenského premiéra

Slovensko, podobne ako Maďarsko, zostáva výrazne závislé od ruských energetických zdrojov. To posilňuje priestor pre politické manévrovanie smerom k Moskve.

Politológ Sam Greene z King's College London však upozorňuje, že situácia nie je taká jednoduchá.

„Orbán bol pre Putina užitočný aj preto, že z tohto vzťahu profitoval,“ vysvetlil Greene. Zároveň dodal, že nájsť náhradu nebude otázkou jedného rozhodnutia: „Nie je to ako keď tréner pošle na ihrisko nového hráča.“

Podľa neho si Fico uvedomuje, že ekonomické väzby na Európsku úniu sú pre Slovensko nenahraditeľné. „Môže svoju pozíciu využívať v domácej politike aj pri rokovaniach s Bruselom, ale vie, že Rusko mu nedokáže ponúknuť to, čo Európa. Existujú jasné hranice,“ dodal.

Babiš medzi podozrivými aj obľúbenými

V hre sa objavuje aj český premiér Andrej Babiš. The Telegraph ho opisuje ako politika, ktorého Západ sleduje s nedôverou, zatiaľ čo v Moskve si získal určitú priazeň.

V decembri sa pridal k Orbánovi a Ficovi a odmietol podporiť garanciu úverového balíka Európskej únie pre Ukrajinu v hodnote približne 90 miliárd eur.

Britský denník pripomína aj jeho kontroverzné vyjadrenia, keď zopakoval ruské tvrdenie o tom, že bývalý britský premiér Boris Johnson mal v roku 2022 zmariť možnú mierovú dohodu medzi Kyjevom a Moskvou.

Zároveň podporil výzvy Budapešti na priame rokovania s Kremľom.

Opatrné brzdenie a záväzky voči Západu

Na druhej strane však Babiš v niektorých otázkach ustúpil. Nezrušil iniciatívu predchádzajúcej vlády na nákup munície pre Ukrajinu a deklaroval, že bude chrániť členstvo krajiny v NATO aj v Európskej únii.

To je v rozpore s postojmi jeho koaličných partnerov zo strany Svoboda a Přímá demokracie, ktorí vystúpenie z týchto štruktúr podporujú.

„Nemáme rovnaký postoj ako Slovensko a Maďarsko. Ukrajinu podporujeme, len nechceme garantovať pôžičky,“ citoval The Telegraph Babišove slová po decembrovom rozhodnutí.

Bulharsko môže zamiešať karty

Situáciu môže ovplyvniť aj vývoj v Bulharsku, kde sa očakávajú ďalšie voľby. Favoritom je bývalý prezident Rumen Radev, ktorý je známy euroskeptickými a proruskými postojmi.

Radev kritizoval vojenskú pomoc Ukrajine aj bezpečnostnú dohodu s Kyjevom, ktorú podpísala súčasná vláda.

Aj tu však platí podobný problém ako pri Slovensku – krajina je silne závislá od financií z Bruselu.

Kľúčový test príde vo Francúzsku

Najväčšiu pozornosť bude Kremeľ venovať budúcoročným prezidentským voľbám vo Francúzsku, kde sa bude hľadať nástupca prezidenta Emmanuela Macrona.

Pôvodná favoritka Marine Le Penová vypadla z hry po odsúdení za spreneveru. Jej politický nástupca Jordan Bardella síce prebral vedenie strany, no Rusko označil za komplexnú bezpečnostnú hrozbu.

To naznačuje, že očakávania Moskvy sa nemusia naplniť.

Pre Kremeľ je prijateľný takmer ktokoľvek

Podľa The Telegraph je však isté jedno – pre Moskvu by bol takmer každý nový líder vo Francúzsku prijateľnejší než Macron.

Vzťahy medzi Parížom a Moskvou sú totiž v súčasnosti na historickom minime a ich ďalšie zhoršenie je už len ťažko predstaviteľné.

Súvisiace články

Maďarský minister zahraničných vecí
Predstaviteľka maďarskej strany Tisza bije na poplach! Vyzvala Szijjártóa, aby prestal s likvidáciou dokumentov
Zahraničné
Nemecký kancelár Friedrich Merz.
EÚ navrhne Maďarsku, aby namiesto Družby využívalo chorvátsky ropovod
Domáce
Influencerka Vivien Vasvariová a
Orbán napriek debaklu dostal chválu: TOTO o ňom povedala známa kráska, nechýbalo ani objatie ako od Macka Pú
Zahraničné
FOTO Elon Musk
Rozčarovaný Elon Musk, TOTO povedal o výsledku maďarských volieb: Magyara prirovnal k Sorošovi!
Zahraničné

V relácii EXKLUZÍV sa o svoj príbeh podelí aj šéfkuchár Maroš Jambor
Hnutie PS reaguje na dnešné rokovanie vlády
Ministerské rokovania na pôde WTO nepokročili z pohľadu reformných snáh
Migaľ brzdí skrátené konanie: Minister chce prehodnotiť novelu o obstarávaní a zhoduje sa s prezidentom
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
Požiar v obci Nemecká: Hasiči z horiaceho domu vyniesli propán-butánové fľaše, z jednej unikal plyn
Prešovský kraj spustil novú bezplatnú službu objednávania k lekárovi: Využijú ju všetci pacienti
Svet v ohrození: Diktátorský režim zvyšuje svoju schopnosť na výrobu jadrových zbraní!
Viktor Orbán na návšteve
Putin má problém: Kto nahradí jeho priateľa Orbána v EÚ? Denník hovorí o Ficovi aj Babišovi
Zahraničné
KYBERÚTOK na populárny Booking:
KYBERÚTOK na populárny Booking: Hackeri získali osobné údaje zákazníkov, firma mlčí o rozsahu!
Zahraničné
Flávio Bolsonar
Útok na prezidenta má dohru: Najvyšší súd preveruje Bolsonarovho syna za príspevky o drogách a Lulovi
Zahraničné

Tajomstvo svadobných šiat Taylor Swift odhalené: Kopíruje ikonické šaty hollywoodskej legendy
Herec z komédie S tebou mě baví svět bojuje s následkami choroby: Niekoľkokrát denne padá na zem!
Peter Pellegrini reaguje na Jovinečka: Toto je skutočná pravda!
Alessandra Ambrosio provokuje z Bali! Polonahá bohyňa oslavuje 45-ku: Totálne bez zábran
Vážia VIAC ako jej KUFOR! Summer sa NEZMESTÍ do sedadla v lietadle a za letenky vyhodila už tisíce: Za všetko môžu PRSIA
Lacný doplnok výživy môže podporiť pamäť po šesťdesiatke: Vedci skúmali účinok na mozog aj črevá
Kúpte mu lístok na každý zápas! Fanúšikovia súperov sa skladajú na cestu pre NAJVÄČŠIEHO SMOLIARA Británie
KRVAVÁ DRÁMA kvôli brade! Kamaráti ho vtrhli zbiť o pol siedmej ráno, dôvod je na SMIECH aj na PLAČ
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
Až o 10 rokov mladšia pleť? Ukážeme vám, ako to prirodzene môže dosiahnuť každá žena
Obrovský hit aj medzi Slovenkami: V čom je výnimočný nový štandard v starostlivosti o pleť?
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
Chystá sa veľká novinka v dôchodkoch: Budúci seniori možno dostanú možnosť voľby!
Skončia dvojité ceny či limity na pumpách? Premiér Fico prezradil chystané kroky!
Nový bič na neplatičov: Dlžíte na odvodoch? Pozor, budú vám môcť siahnuť na majetok!
Ropovod Družba sa vracia do hry: Zelenskyj oznámil dôležitý termín, zostávajú už len dni!

VIDEO Dramatický boj o pohárové finále: Derby v Košiciach pred rekordnou návštevou rozhodlo predĺženie
Po šokujúcom priznaní tvrdý trest: Švajčiari deň pred zápasom so Slovenskom vyhodili trénera!
Tvrdá rana pre Slovensko: Jedna z našich hviezd NHL na MS definitívne nedorazí
Taktický boj o finále: Siedmu semifinálovú bitku Sparty s Pardubicami rozhodol jediný gól
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
FOTO: Mercedes ako prvý nemecký výrobca pustí do sveta auto bez tohto
Z diaľnice D2 priamo do Rohožníka za tisíc dní
FOTO: Cupra Raval - zahustená esencia značky Cupra
Veľká zmena pre zamestnávateľov: Tieto žiadosti od júla vybavíte už len elektronicky
Firmy prichádzajú o uchádzačov: pomalá spätná väzba ničí úspešný nábor
Získajte cenné rady pre svoju kariéru priamo na veľtrhu Záhradkár v Trenčíne
Hľadáte zmenu s istotou? Stavte na zelenú kariéru – v EÚ pribudli milióny miest a tento trend bude len rásť
Sirup z mladej žihľavy je zázrak. Ako najlepšie a rýchlo využiť žihľavu, vám poradíme.
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Batatová omeleta
Jahodové tiramisu bez kávy
Ukrajina posiela na front čoraz viac robotov. Niektorí ruskí vojaci sa už nevzdávajú ľuďom, ale strojom
Mini mozgy v Petriho miskách sú čoraz zložitejšie. Vedci teraz riešia otázku, či by raz mohli získať vedomie
Tvoj penis má vlastný „G-bod" a je inde, než si myslíš. Vedci hovoria, že o tejto citlivej zóne dlho nevedeli ani odborníci
Menej tuku nemusí znamenať viac zdravia. Vedci zistili, čo sa stane, keď tukové tkanivo prestane fungovať
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavých priestorov vzniklo skvelé bývanie pre moderný život
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať

Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
