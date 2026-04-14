Hrôza na chorvátskych plážach: Pláva tam veľmi nebezpečná ryba chirurg! Spôsobuje hlboké rany

ZÁHREB - Pri chorvátskom pobreží sa objavil tropický bodlok, známy ako ryba chirurg. Odborníci varujú, že kontakt s ním môže skončiť bolestivým zranením.
Nečakaný návštevník pri chorvátskom pobreží
Vo vodách Jadranského mora zaznamenali vedci výskyt neobvyklého tropického druhu. Ide o tropického bodloka (Acanthurus monroviae), ktorému sa pre jeho obranný mechanizmus hovorí aj ryba chirurg.
Tento druh má na chvoste ostré kostnaté ostne, ktoré využíva pri obrane. Práve tie predstavujú riziko pre ľudí, ktorí by sa k nemu priblížili príliš blízko.
Jediný dotyk môže skončiť zranením
Na nebezpečenstvo upozorňujú aj odborníci. Zoológ Cataldo Pierri z Univerzity v Bari pre portál Il Messaggero zdôraznil, že ide o živočícha, ktorého by sa ľudia nemali snažiť chytať. „Ak ju zbadáte, nesnažte sa ju hladkať ani brať do rúk. Prudkým pohybom chvosta môže spôsobiť hlboké rezné rany,“ varoval.
Hoci ryba neprodukuje jed, poranenia môžu byť nepríjemné. V slanej vode sa totiž rany ľahko infikujú.
Cesta z Afriky do Európy
Tropický bodlok nepatrí medzi pôvodné druhy Stredozemného mora. Podľa vedcov sa do oblasti dostal z pobrežia západnej Afriky, konkrétne z Libérie.
Odborníci pritom odmietajú, že by išlo len o ojedinelý výskyt. Jednou z možností je, že sa tieto ryby dostali do Jadranu neúmyselne – napríklad počas transportu exotických druhov určených pre akváriá, uvádza portál Croatia Week.
Zatiaľ bez ohrozenia ekosystému
Napriek neobvyklému výskytu zoológovia upokojujú verejnosť. Populácia tohto druhu v Jadranskom mori je zatiaľ veľmi malá a nepredstavuje hrozbu pre miestne druhy.
Pre ľudí však platí jednoduché pravidlo: obdivovať z diaľky a vyhnúť sa kontaktu.