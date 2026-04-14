Utorok14. apríl 2026, meniny má Justín, Justína, zajtra Fedor

Európska komisia spúšťa plán pomoci: Dočasný krízový rámec má zmierniť energetickú krízu v EÚ po otrasoch na trhu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRUSEL - Európska komisia (EK) v pondelok (13.4.) večer oznámila, že začala zhromažďovať názory členských štátov EÚ na návrh dočasného krízového rámca štátnej pomoci pre energetickú krízu, na podporu hospodárstva EÚ v kontexte situácie na Blízkom východe spojenej s útokmi na Irán.

Návrh dočasného krízového rámca štátnej pomoci predstavila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. Návrh je založený na článku 107 ods. 3 písm. c) Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ), ktorý umožňuje pomoc na rozvoj konkrétnych hospodárskych odvetví aj vzhľadom na konkrétne neočakávané hospodárske riziká.

Konzultácie s členskými štátmi

Komisia sa chce poradiť s členskými štátmi, aby získala ich názory na cielený a dočasný právny rámec na riešenie dôsledkov krízy na najviac vystavené odvetvia hospodárstva EÚ, ako napríklad poľnohospodárstvo, rybárstvo, cestná doprava a príbrežná námorná doprava. Návrh zahŕňa aj dočasnú úpravu rámca štátnej pomoci Zákona o čistom priemysle, ktorá umožňuje vyššiu intenzitu pomoci na riešenie prudkého nárastu cien elektriny.

Podpora najviac zasiahnutých sektorov

Komisia vo svojom návrhu, ktorý je predmetom konzultácií, navrhuje umožniť členským štátom poskytovať cielenú dočasnú podporu pre najviac vystavené sektory hospodárstva. To znamená pokryť časť zvýšených cien paliva alebo hnojív v porovnaní s obdobím pred 28. februárom 2026 a tiež zjednodušené opatrenia umožňujúce obmedzenú výšku pomoci na jednu spoločnosť (s výnimkou príbrežnej námornej dopravy EÚ).

Komisia navrhla aj zvýšenú maximálnu intenzitu pomoci pre náklady na elektrinu pre energeticky náročné odvetvia podľa oddielu 4.5 CISAF (rámec štátnej pomoci pre urýchlenie financovanie čistej energie, dekarbonizácie a výroby zelených technológií) nad existujúce maximum 50 %.

Okrem toho je EK pripravená posúdiť v jednotlivých prípadoch aj dočasné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať dotovanie nákladov na palivo pri výrobe elektriny z plynu s cieľom znížiť celkové náklady na elektrinu. Komisia sa členských štátov pýta aj na to, aké ďalšie možné opatrenia vnímajú ako potrebné na riešenie dôsledkov krízy a Blízkom východe.

Rýchle schvaľovanie návrhu

Členské štáty majú možnosť vyjadriť sa k návrhu EK a odpovedať na uložené otázky. Komisia zdôraznila, že reakcie národných vlád rýchlo posúdi, s cieľom prijať dočasný právny rámec ešte do konca apríla.

Pravidlá štátnej pomoci umožňujú členským štátom prijať rýchle a účinné opatrenia na podporu občanov a spoločností, najmä malých a stredných podnikov, ktoré čelia ekonomickým ťažkostiam v dôsledku súčasnej situácie na trhoch s energiou. Navrhovaný dočasný rámec pre energetickú krízu by doplnil rozsiahle možnosti členských štátov prijímať opatrenia v súlade s existujúcimi pravidlami EÚ o štátnej pomoci.

Viac o téme: ElektrinaKrízaKonzultácieŠtátna pomocIránEurópska komisia
Nahlásiť chybu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Domáce správy

Ilustračné foto
Zdroj: Henima
Regióny

Zahraničné

Ilustračné foto
Prominenti

Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Henima
Zdroj: Getty Images
Domáce

Ekonomika

Šport

MS v hokeji

Auto-moto

Predstavujeme

Kariéra a motivácia

O práci s humorom

Varenie a recepty

Rady a tipy

Technológie

Vesmír

Bývanie

Pre kutilov

Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalšie zo Zoznamu