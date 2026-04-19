Rodinná hádka sa tragicky ZVRTLA: Muž mal sotiť svoju manželku z balkóna, potom skočil tiež!

BISCEGLIE - Taliansko zasiahla obrovská rodinná tragédia, ktorá sa odohrala v prímorskom meste Bisceglie. Manželský pár, ktorý istý čas už žil oddelene, si na 5. poschodí obytného domu vymieňal názory. Celá hádka mala tragický koniec, ktorý sa dostavil v podobe smrti obidvoch ľudí. Muž mal v amoku sotiť svoju manželku z balkónu piateho poschodia. Následne skočil tiež. Obidve bezvládne telá našli pod budovou bez akejkoľvek šance na prežitie.
Tragický prípad popísal portál zoom24.it. Hlavnými účastníkmi tragédie bol manželský pár, ktorý si nenažíval práve ideálne. 54-ročná Patrizia Lamanuzzi a 61-ročný Luigi Gentile si zrejme intenzívne vymieňali názory a hádali sa, pričom už nejaký čas žili oddelene.
Muž vraj sotil svoju manželku z balkóna
Rodinná tragédia sa stala v oblasti Bari, kde muž podľa všetkého už celú hádku emočne nezvládol a zhodil svoju manželku z balkóna. Svedkovia popísali veľmi temné sekundy, pričom mala žena pred dopadom aj kričať. O veľmi malú chvíľu spáchal samovraždu aj Luigi, ktorý vyskočil z balkóna a pri dopade nemal šancu na prežitie. Obaja zomreli prakticky okamžite.
Všetko sa to stalo v rezidencii na ulici Via Vittorio Veneto. Telá manželskej dvojice boli nájdené vedľa seba na príjazdovej ceste vedúcej do garáže budovy.
Množstvo záchranárov a karabinierov už, žiaľ, nemohlo zvrátiť dôsledky tragického pádu
Podľa počiatočných rekonštrukcií bol útok vyvolaný napätím súvisiacim s odlúčením páru. "Na miesto dorazili karabinieri a 118 záchranárov, ktorí mohli len potvrdiť smrť páru. Pár mal dve deti, jedno žilo vo Švajčiarsku a druhé v meste Trani v Apule. Prebiehajú vyšetrovania s cieľom objasniť presné okolnosti a zrekonštruovať, čo sa stalo v momentoch pred tragédiou," napísal portál.
Pár mal podľa všetkého žiť vo vzájomnom odlúčení približne dva mesiace. Pár bol v manželskom zväzku 25 rokov. Pre lokálne médiá sa vyjadrovali svedkovia aj v tom zmysle, že dni manželstva obidvoch zomrelých už mali byť zrátané a blížil sa rozvod. Dokonca sa blížil termín na podpísanie rozvodových papierov. Luigi mal pracovať v železiarstve a Patrizia v supermarkete. Išlo vraj o veľmi komplikované manželstvo.