ONLINE USA spúšťajú blokádu Iránu: Donald Trump čelí kritike, Teherán hovorí o absurdných hrozbách

WASHINGTON - Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) v nedeľu oznámilo, že blokáda všetkých iránskych prístavov v Perzskom a Ománskom zálive sa začne v pondelok o 14.00 h GMT (16.00 h SELČ). Podľa jeho vyjadrenia budú môcť prejsť cez kľúčový Hormuzský prieliv len lode, ktoré neplávajú do alebo z Iránu. Informuje o tom agentúra AFP.
6:07 „Irán rokoval s USA v dobrej viere s cieľom ukončiť vojnu,“ uviedol v príspevku na platforme X iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. Podľa jeho slov boli obe krajiny len kúsok od dosiahnutia dohody v Islamabade, keď Irán narazil na „maximalizmus, zmenu podmienok a blokádu,“ vyhlásil minister. „Dobrá vôľa plodí dobrú vôľu. Nepriateľstvo plodí nepriateľstvo,“ dodal. Hlavnými témami rokovaní boli trvalé prímerie v regióne, iránsky jadrový program, bezpečnosť námornej dopravy v Hormuzskom prielive a osud zmrazených iránskych aktív.
Americká strana po rokovaniach oznámila, že dohodu sa nepodarilo dosiahnuť a že delegácia vedená viceprezidentom J. D. Vanceom sa vracia do USA. Spojené štáty zároveň tvrdia, že Iránu predložili „konečnú a najlepšiu ponuku“, pričom od neho požadujú najmä záväzok, že sa nebude usilovať o získanie jadrovej zbrane. Teherán tieto snahy popiera. Irán naopak označil americké požiadavky za „neprimerané“ a obvinil Washington, že bránil pokroku v rokovaniach.
USA začnú v pondelok blokovať iránske prístavy
Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) v nedeľu oznámilo, že blokáda všetkých iránskych prístavov v Perzskom a Ománskom zálive sa začne v pondelok o 14.00 h GMT (16.00 h SELČ). Podľa jeho vyjadrenia budú môcť prejsť cez kľúčový Hormuzský prieliv len lode, ktoré neplávajú do alebo z Iránu. Informuje o tom agentúra AFP.
„Blokáda sa bude uplatňovať nestranne voči plavidlám všetkých krajín, ktoré vstupujú do iránskych prístavov a pobrežných oblastí alebo z nich odchádzajú, a to vrátane všetkých iránskych prístavov v Perzskom zálive a Ománskom zálive,“ uviedol CENTOM v nedeľu v príspevku na platforme X.
„Sily CENTCOM nebudú brániť v slobodnej plavbe lodiam prechádzajúcich Hormuzským prielivom“, pokiaľ necestujú do a z iránskych prístavov, dodalo veliteľstvo. AFP pripomína, že pôvodné vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa hovorili o úplnej blokáde pre „všetky lode bez výnimky“.
Šéf Bieleho domu tvrdil, že mnohé krajiny budú USA pomáhať pri prielive a že Spojené kráľovstvo a ďalšie štáty tam posielajú svoje mínolovky. Američania totiž majú začať ničiť míny, o ktorých Iránci tvrdia, že ich rozmiestnili v Hormuze. Stanice BBC a Sky News však informovali, že Spojené kráľovstvo sa nezapojí do blokády Hormuzského prielivu.
Trumpova hrozba blokády Hormuzského prielivu je smiešna, uviedlo iránske námorníctvo
Vysoko postavený iránsky námorný veliteľ Šahrám Irání v nedeľu označil hrozbu amerického prezidenta Donalda Trumpa, že zablokuje Hormuzský prieliv, za „smiešnu“. Došlo k tomu po tom, čo mierové rokovania medzi Teheránom a Washingtonom v Pakistane nepriniesli dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe. Informuje o tom agentúra AFP.
„Odvážni muži námorných síl... monitorujú a dohliadajú na všetky pohyby agresívnej americkej armády v regióne. Hrozby amerického prezidenta o blokovaní Iránu na mori... sú naozaj absurdné a smiešne,“ povedal Irání podľa štátnej televízie. Iránske Revolučné gardy (IRGC) uviedli, že bezpečnostné sily majú Hormuz úplne pod kontrolou a varovali, že nepriatelia sa v prípade akéhokoľvek nesprávneho kroku ocitnú v ich „smrteľnom víre“.