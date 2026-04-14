Vojna s Iránom: Varovanie tajných služieb, Trump sa desí Číny! Ak to Peking urobí, bude mať problém

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump ostro reagoval na informácie o možnej vojenskej pomoci Číny Iránu. Varuje pred následkami, ak by sa tieto plány naplnili.
Napätie medzi svetovými veľmocami opäť rastie. Americký prezident Donald Trump vyslal smerom k Pekingu mimoriadne tvrdý odkaz. Dôvodom sú správy, podľa ktorých by sa Čína mohla zapojiť do konfliktu na Blízkom východe dodávkami zbraní pre Irán.
„Ak to Čína urobí, bude mať veľký problém,“ vyhlásil Trump pred novinármi krátko pred odletom do Miami. Ako uvádza portál Newsweek, prezident tým reagoval na nové spravodajské zistenia, ktoré naznačujú možné zbrojné dodávky.
Tajné služby bijú na poplach
Impulzom pre Trumpovu reakciu bola informácia zverejnená televíziou CNN. Tá s odvolaním sa na tri nezávislé zdroje z prostredia spravodajských služieb tvrdí, že Peking zvažuje dodávky vojenskej techniky pre Teherán už v najbližších týždňoch.
Podľa týchto zistení by mohlo ísť najmä o prenosné protivzdušné systémy známe ako MANPAD – teda zbrane určené na ničenie lietadiel na krátku vzdialenosť. Práve takéto vybavenie by Irán výrazne potreboval na obranu pred útokmi zo vzduchu.
Obrana Iránu je oslabená
Vzdušné údery totiž tvoria základnú taktiku, ktorú v regióne využívajú Spojené štáty spolu s Izraelom. Podľa dostupných informácií bola väčšina iránskej protivzdušnej obrany zničená hneď v úvodnej fáze konfliktu, čo výrazne oslabilo jeho schopnosť brániť sa.
Prípadné dodávky nových systémov by tak mohli zásadne zmeniť situáciu na bojisku.
Maskované dodávky cez tretie krajiny
Zdroje zároveň naznačujú, že Čína by sa mohla pokúsiť zatajiť svoj podiel na dodávkach. Zbrane by podľa nich neposielala priamo, ale cez sprostredkovateľské štáty, čím by sa snažila zakryť ich pôvod.
Takýto postup by výrazne sťažil medzinárodnú kontrolu a zároveň by umožnil Pekingu vyhnúť sa priamemu obvineniu.
Nebezpečná skúsenosť z minulosti
Irán už podobné zbrane v minulosti použil. Ako pripomína portál Firstpost, teplom navádzaná raketa odpálená z prenosného systému dokázala zasiahnuť stíhačku F-15 fighter jet. Pilot lietadla bol následne zachraňovaný americkými silami z nepriateľského územia.
Práve tieto skúsenosti zvyšujú obavy Washingtonu, že nové dodávky by mohli viesť k ďalšej eskalácii konfliktu.