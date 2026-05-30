Na Slovensko smerujú BÚRKY, hrozia krúpy a silný vietor! TU je najväčšie riziko, prvá už prichádza

BRATISLAVA - Po období slnečného a suchého počasia čaká Slovensko výrazná zmena počasia. Od dnešnej soboty sa začne presadzovať vlhší a nestabilnejší vzduch, ktorý prinesie prehánky, dážď a viacero vĺn búrok. Tie sa budú na našom území objavovať nielen počas víkendu, ale aj v priebehu budúceho týždňa.
Aktualizované 16:20 Búrka prekročila naše hranice s Rakúskom okolo 15:45 h a jej prvé prejavy už pociťujú obyvatelia Bratislavy a Záhoria, informuje iMeteo.sk. Dodáva, že búrka je sprevádzaná silným vetrom a začína sa prejavovať aj prvá blesková aktivita.
Aktualizované 16:05 Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa pred búrkami, s platnosťou do 18.20 h. Informoval o tom na svojom webe. Prvý stupeň výstrahy pred búrkami sa týka okresov Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec a Dunajská Streda. „Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ uviedli meteorológovia.
Búrky dorazia na Slovensko
Prvé búrky sa očakávajú už dnes popoludní. Zatiaľ čo severné, stredné a východné Slovensko bude od ranných hodín ovplyvňovať pásmo zrážok postupujúce od Poľska, na západe krajiny sa postupne vytvoria podmienky na vznik búrok, informuje portál iMeteo.sk. Dážď, ktorý zasiahne viaceré regióny, zvýši vlhkosť vzduchu a počas poludnia sa atmosféra začne výraznejšie labilizovať.
Najvyššie riziko búrok sa predpokladá na západnom a severozápadnom Slovensku. Meteorologické modely naznačujú, že búrková činnosť sa bude rozvíjať najmä nad Moravou, Rakúskom a následne aj v západných okresoch Slovenska. V pozore by mali byť predovšetkým obyvatelia Bratislavského a Trnavského kraja, kde je pravdepodobnosť výskytu búrok najvyššia. Nižšie, no stále významné riziko platí aj pre časti Nitrianskeho, Trenčianskeho a Žilinského kraja.
Búrky by sa mali začať vytvárať približne po 14. hodine a ich aktivita bude postupne slabnúť vo večerných hodinách. Niektoré z nich môžu byť intenzívnejšie a sprevádzané nebezpečnými javmi. Očakávajú sa najmä prívalové zrážky, ojedinelý aj krúpy a silné nárazy vetra, ktoré môžu dosahovať rýchlosť 70 až 80 km/h. Takéto prejavy môžu lokálne spôsobovať škody na majetku či komplikácie v doprave.
Nedeľa prinesie na Slovensko o niečo pokojnejšie počasie, no situácia v širšom regióne bude naďalej veľmi dynamická. Najvýraznejšia búrková aktivita sa podľa aktuálnych predpovedí sústredí najmä nad Nemecko, Česko a Rakúsko. Nie je však úplne vylúčené, že niektoré búrkové systémy zasiahnu aj krajný západ Slovenska. Pravdepodobnosť takéhoto scenára je podľa iMetea zatiaľ nízka, no vývoj bude potrebné sledovať.
Búrky aj v ďalšom týždni
Výraznejšia zmena nastane opäť na začiatku nového týždňa. Už v noci z nedele na pondelok začne cez naše územie postupovať ďalší studený front. Ten od pondelkového rána prinesie na západ a severozápad Slovenska prehánky, dážď a búrky, ktoré sa počas dňa rozšíria aj do ostatných regiónov. Práve pondelok sa momentálne javí ako deň s najvyšším potenciálom na výskyt intenzívnych búrok na väčšine územia Slovenska.
Ani tým sa však búrlivé obdobie nekončí. Hoci utorok by mohol priniesť krátkodobé upokojenie počasia, už v strede týždňa sa od západu očakáva ďalšia vlna búrok. Vyhliadky tak naznačujú, že Slovensko čaká niekoľko dní s častými prehánkami, dažďom a opakovaným rizikom búrok.
Do 5. júna by mohlo spadnúť 15 až 30 milimetrov zrážok
Na územie Slovenska by malo do 5. júna spadnúť 15 až 30 milimetrov zrážok. Ojedinele aj viac. Pôjde najmä o prehánky a búrky, ale prechodne na pár hodín sa očakáva v líniách aj dážď. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
V predpovedi zrážok je však naďalej veľká miera neistoty. „Nie je ešte vôbec jasné, kde presne sa budú počas najvýdatnejších zrážok vlniť nad našou oblasťou jednotlivé frontálne rozhrania. A ešte ťažšie je predpovedať, v ktorých lokalitách sa pri tejto situácii vyskytnú intenzívnejšie (ale priestorovo len málo rozsiahle) konvektívne zrážky,“ doplnili meteorológovia.