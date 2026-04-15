USA zaútočili na ďalšiu loď podozrivú z pašovania drog: Zahynuli štyria ľudia

WASHINGTON - Americká armáda v utorok oznámila, že pri útoku na ďalšiu loď podozrivú z pašovania drog vo východnom Pacifiku zahynuli štyri osoby. Ide zároveň o štvrtý takýto smrteľný útok za uplynulých pár dní. Píše o tom agentúra AFP.
Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) v príspevku na platforme X uviedlo, že útok – rovnako ako predchádzajúce tri – sa odohral vo východnej časti Tichého oceánu.
Dvaja ľudia zahynuli pri pondelňajšom útoku, zatiaľ čo CENTCOM uviedlo, že pri dvoch útokoch v sobotu zahynulo päť ľudí a jeden prežil. Od začiatku operácií proti takzvaným „narkoteroristom“ na začiatku septembra tak zahynulo pri podobných útokoch už najmenej 17 ľudí.
Americký prezident Donald Trump opakovane tvrdí, že Spojené štáty sú v „ozbrojenom konflikte“ s kartelmi v Latinskej Amerike, a útoky označuje za nevyhnutné na obmedzenie pašovania drog a úmrtí na predávkovanie. Kritici však spochybňujú zákonnosť aj účinnosť týchto operácií a poukazujú na to, že väčšina fentanylu sa do USA dostáva po súši z Mexika.