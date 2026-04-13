Emmanuel Macron prijal líderku venezuelskej opozície Machadovú

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron prijal v pondelok v Elyzejskom paláci líderku venezuelskej opozície Maríu Corinu Machadovú. Informoval o tom v príspevku na sieti X. Uviedol v ňom, že s Machadovou diskutovali o jej oddanosti slobode a prechode Venezuely k demokracii, ktorý by mal byť pokojný a rešpektovať vôľu venezuelského ľudu.

Machadová sa od svojho odchodu z Venezuely v decembri 2025, keď si v Osle prevzala Nobelovu cenu za mier, zdržiava v zahraničí a v súčasnosti navštevuje viaceré európske krajiny. Túto sobotu sa podľa vlastného vyjadrenia zúčastní na zhromaždení na madridskom námestí Puerta del Sol. Vo Venezuele proti Machadovej naďalej vedú vyšetrovanie. Dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová uviedla, že opozičná líderka by sa mala „zodpovedať“ za podporu vojenskej operácie Spojených štátov proti Venezuele.

Predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez v rozhovore pre španielsky denník El País cez víkend povedal, že trestný čin v podobe výzvy na zahraničnú intervenciu vo Venezuele nie je zahrnutý v nedávno prijatom zákone o amnestii. Rodríguez zároveň odmietol špekulovať, či by Machadovú po návrate do vlasti zatkli. Zákon o amnestii by mal vo Venezuele viesť k oslobodeniu všetkých osôb uväznených v súvislosti s neúspešným prevratom proti bývalému prezidentovi Hugovi Chávezovi v roku 2002 a rôznymi vlnami protivládnych protestov v rokoch 2004 až 2024, ako aj za kritické príspevky zverejnené na sociálnych sieťach.

Machadová v súvislosti s prijatým zákonom obvinila vládu v Caracase zo „selektívneho uplatňovania spravodlivosti“ a vyzvala na prepustenie všetkých politických väzňov. Zákon o udelení milosti kritizovali aj experti z Organizácie Spojených národov, podľa ktorých je schválená legislatíva neúplná a netransparentná.

Súrodenecká láska detí influencerky Niky Rich
Wellness rande v Mama, ožeň ma: Tomáš zhodil plachtu z tela a Lenka... To bolo ródeo!
Ak by bola vôľa, chceli by sme rozšíriť spoluprácu Vyšehradskej štvorky, uviedol Magyar
TEST OSOBNOSTI Odhaľ svoj párty typ: Skrýva sa v tebe Veľký Gatsby, Beetlejuice či niekto iný?
Správa Národného parku Veľká Fatra odmieta kritiku ťažby dreva v Ľubochnianskej doline
NKÚ bije na poplach: Mosty sa rozpadajú, hrozí kolaps! Šimko upozorňuje na ALARMUJÚCI stav v TOMTO kraji
Dobrovoľníci budú v sobotu čistiť brehy Dunaja v Bratislave, čaká ich aj odmena
Nešťastie v Taliansku: V dôsledku silného vetra zomreli ľudia, aj 12-ročné dievča
Škandál na obľúbenej pláži: VIDEO Párik si užíval hlučný sex! Ľuďom na očiach
V Nórsku slávnostne otvorili budovy poškodené pri Breivikovom útoku
Habera oslávil narodeniny: Toľko citu by ste v ňom nečakali! Peštovej adresoval krásne slová
Teyana Taylor sa vybláznila: Jej festivalový look pôsobil sci-fi hravo, ale zakrýval až príliš málo!
Hana Gregorová vytiahla eso z rukáva! Na Let's Dance dorazila s plným kufrom... to myslí vážne?
Marcinková otvorila 13. komnatu: Bola krok od anorexie!
Milovali sa každý deň celý rok: Mama troch detí po čase odhalila, čo TENTO EXPERIMENT urobil s jej telom!
Tento bežný popoludňajší návyk môže nenápadne zvyšovať krvný tlak
Jej štyri deti majú 600 súrodencov! Matka odhalila DESIVÉ KLAMSTVO otca a syna, ktorí sa stali výrobcami detí
Každý deň musí vysávať vlastnú posteľ: Sharn (38) ODPADÁVAJÚ kusy kože! Môže za to obyčajný krém
Obrovský hit aj medzi Slovenkami: V čom je výnimočný nový štandard v starostlivosti o pleť?
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Nie je to len o Ukrajine a Bruseli: Voliči v Maďarsku trestali aj prepad životnej úrovne a stagnáciu!
Unikátna štvorprúdovka pri Bratislave: Pozrite si novú diaľnicu, obmedzenia ešte nekončia!
Chcete poslať rodičom peniaze z daní? Pozor na chyby a termíny, čas sa kráti!
Trhy sú v strehu, ropa prudko zdražuje: Hrozba blokády vyhnala ceny nad 100 dolárov!

Rusi a Bielorusi sa vrátia na scénu: Toto je prvý veľký šport, ktorý im dal absolútnu zelenú
Országh prehovoril, ako vyzerá káder na zraze: Po Sýkorovi hlásia príchod ďalšie mená zo zámoria
Futbaloví rebeli z Nemecka: St. Pauli posiela Trumpovi jasný odkaz ohľadom ceny za mier
V akcii bola aj Nela Lopušanová: Zápas Sloveniek s Talianskom sa skončil divokým výsledkom
TEST: Peugeot 5008 GT mild-hybrid - 7 miest s francúzskym štýlom a časom na všetko
TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Chystá sa zmena pri prepúšťaní: Novela má pomôcť zamestnancom aj zamestnávateľom!
Kvôli AI prišlo o prácu viac než 50-tisíc ľudí. Bude horšie? Odborníci varujú!
Priemerné hodinové náklady práce v EÚ rastú: Koľko stojí práca u nás a v zahraničí?
Veľký čínsky horoskop: Ktoré znamenia môžu očakávať vyšší plat v tomto roku?
Sirup z mladej žihľavy je zázrak. Ako najlepšie a rýchlo využiť žihľavu, vám poradíme.
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
Mnohí Slováci berú tento bežný vitamín preventívne každý deň. Pri vysokých dávkach však môže škodiť, upozorňujú vedci
Netflix vytiahol ďalšie filmové a seriálové pecky. Dorazí horor, mafia aj napätie podľa skutočných udalostí
Jeden z pilierov kozmológie sa znovu otriasol. Nové meranie rozpínania vesmíru nesedí s teóriou
Google práve výrazne sťažil krádež prihlasovacích údajov. Túto verziu prehliadača Chrome si ihneď stiahni, prináša prelomovú funkciu
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavého bývania vzniklo skvelé bývanie pre moderný život
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne
Medzi stromami dom ani nevidieť, no škoda sa nepozrieť bližšie. Stačí tu vyjsť na terasu a ste uprostred nádherného lesa

Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Stačí len umyť sklá? Skrytá údržba okien, bez ktorej riskujete vysoké účty za kúrenie
Tieto znamenia čaká v apríli zlom v láske: Niektoré páry to neustoja
