MIMORIADNY ONLINE Voľby v Maďarsku majú rekordnú účasť: Volebné miestnosti sa zatvorili

BUDAPEŠŤ - V Maďarsku sa skončilo hlasovanie v nedeľných parlamentných voľbách. Volebné miestnosti sa takmer na všetkých miestach zatvorili o 19.00 h. Voľby majú rekordnú účasť - už do 17-tej hodiny odhlasovalo viac ako 74 percent oprávnených voličov, čo je najviac od zmeny režimu v roku 1989.

19:10 - V Maďarsku skončili parlamentné voľby, ktorých výsledok určí ďalší osud premiéra Viktora Orbána vládnuceho od r. 2010. Vzbudili rekordný záujem voličov, do 18.30 h prišlo hlasovať 77,8 percenta voličov, pred štyrmi rokmi ich bolo o desať percentuálnych bodov menej.

Pracovník volebnej komisie pripravuje hlasovací lístok počas hlasovania v parlamentých voľbách vo volebnej miestnosti v Budapešti  (Zdroj: TASR/AP/Denes Erdos)

19:00 Parlamentné voľby v Maďarsku v nedeľu popoludní nakrátko prerušili v dôsledku bombových hrozieb v mestách Pécs a Miškovec. Podľa servera index.hu polícia so psami prehľadala budovy s volebnými miestnosťami a hlasovanie bolo na ten čas prerušené.

18:00 Účasť v nedeľných parlamentných voľbách v Maďarsku po 17.00 h presiahla 74 percent, oznámil Národný volebný úrad. Už v tomto čase ide o najvyššiu účasť akú v krajine zaznamenali od zmeny režimu v roku 1989.  Priebeh volieb je zatiaľ pokojný. Volebné miestnosti sa zatvoria o 19.00 h.

17:00  Volebná účasť v nedeľňajších parlamentných voľbách v Maďarsku je naďalej rekordne vysoká - do 15.00 h popoludní svoj hlasovací lístok odovzdali už viac než dve tretiny oprávnených voličov, informuje portál 24.hu. Účasť o 15.00 h dosahovala 66,01 percenta, pričom svoj hlas odovzdalo už takmer päť miliónov voličov. Podľa portálu to výrazne prekonáva doterajší rekord z druhého kola volieb v roku 2002 (53,59 percenta).

15:30  Maďarské voľby majú dosah aj na Slovensko a môžu ovplyvniť fungovanie Európskej únie (EÚ). V diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS), podľa ktorého atmosféra v krajine „vonia po prehre“ maďarského premiéra Viktora Orbána. Poslankyňa Európskeho parlamentu Judita Laššáková (Smer-SD), naopak, očakáva jeho víťazstvo, v prípade výhry predsedu opozičnej strany TISZA Pétera Magyara si nie je istá, či by naplnil očakávania Bruselu.

14:40 Svoj hlas už odovzdala viac ako polovica voličov. Podľa priebežných údajov maďarskej Národnej volebnej komisie odovzdalo svoj hlas do 13:00 h 54,14 percenta voličov. Pred štyrmi rokmi to bolo v rovnakom čase približne 40 percent.

13:45 Líder maďarskej opozície Péter Magyar v rozhovore pre CNN Prima NEWS vyhlásil, že v prípade víťazstva chce pracovať na silnej V4, no podmienkou je riešenie citlivých otázok. Podľa Magyara je potrebné otvoriť tému Benešových dekrétov a zákonov, ktoré podľa jeho slov diskriminujú Maďarov žijúcich na Slovensku. „Je to dôležitá otázka, ktorú musíme vyriešiť,“ nechal sa počuť.

12:25 Maďarský premiér a predseda strany Fidesz Viktor Orbán spolu s manželkou Anikó Lévaiovou odovzdali v nedeľu svoj hlas vo voľbách do Národného zhromaždenia. „Prišiel som zvíťaziť,“ povedal predseda vlády po odchode z volebnej miestnosti v XII. budapeštianskom obvode. Informuje o tom server hírTV. „My sme už odvolili. Nikto by nemal zostať doma. My rozhodujeme o osude Maďarska. Hlasujte za bezpečnosť, hlasujte za Fidesz!“ uviedol Orbán na Facebooku.

 
 

12:06 Na veľvyslanectve Maďarska v Bratislave volilo v maďarských parlamentných voľbách dosiaľ 78 ľudí. Uviedli to z veľvyslanectva s tým, že priebeh je pokojný. V Maďarsku sa v nedeľu konajú parlamentné voľby. Maďarskí občania s trvalým pobytom v Maďarsku môžu voliť aj na zastupiteľských úradoch v zahraničí. Hlasovať sa dá i na Slovensku, konkrétne na veľvyslanectve Maďarska v Bratislave a takisto v sídle konzulátov v Banskej Bystrici a Košiciach.

11:40 Volebná účasť je oproti predchádzajúcim voľbám výrazne vyššia. Do 11:00 h. dosiahla 37,98 percenta, zatiaľ čo v roku 2022 to bolo v rovnakom čase 25,77 percenta.

10:50 Predseda maďarskej opozičnej strany Tisza Péter Magyar odovzdal svoj hlas v parlamentných voľbách v Budapešti v nedeľu ráno. Po odchode z volebnej miestnosti novinárom povedal, že jeho strana voľby vyhrá. Predseda strany Tisza, ktorý je vyzývateľom premiéra a predsedu Fideszu Viktora Orbána, vyzval všetkých maďarských občanov, aby využili svoje volebné právo. „Choďte voliť aj vy a prosím, povzbuďte všetkých svojich príbuzných, známych a priateľov, aby tak urobili tiež!“ napísal v príspevku na sociálnej sieti Facebook.

 
 

10:05 K volebným urnám dorazilo v ranných hodinách už takmer 17 percent voličov. Do 9:00 h sa na hlasovaní zúčastnilo 16,89 percenta oprávnených voličov, vyplýva zo štatistík Národnej volebnej komisie.

9:40 O svojom nadchádzajúcom víťazstve v maďarských parlamentných voľbách dnes vo volebných miestnostiach zhodne hovorili premiér Viktor Orbán aj opozičný líder Péter Magyar. Záujem o voľby je rekordný, do konca dňa by účasť mohla prekonať historické maximum, napísal server Index.hu. Magyar sa podľa agentúry Reuters vyslovil za posilnenie spolupráce s Poľskom a Českom a uviedol, že chce veľmi silnú spoluprácu v rámci visegrádskej štvorky (V4), zahŕňajúcu tiež Slovensko.

8:40 Predseda strany Tisza Péter Magyar odovzdal svoj hlas o 8:30 v Materskej škole Hegyvidéki Mesevar v obvode Budapešť 3. Po odovzdaní hlasu vystúpil s krátkym vyhlásením pre médiá. Uviedol, že voľby by mohli priniesť rekordnú účasť a v niektorých obvodoch podľa neho môžu o výsledku rozhodovať aj jeden či dva hlasy. 

Líder strany Tisza zároveň informoval, že prostredníctvom webovej stránky evidujú približne 60 podnetov týkajúcich sa podozrení na volebné podvody. Orgány vyzval, aby postupovali v súlade so zákonom a dôsledne zasiahli všade tam, kde sa nezrovnalosti potvrdia.

Péter Magyar odovzdal svoj hlas  (Zdroj: SITA/AP/Darko Bandic)

08:00 Volebná účasť bola k siedmej hodine ráno 3,46 percenta. Je to takmer dvojnásobok oproti voľbám pred štyrmi rokmi, kedy bola pri prvom meraní o 7:00 1,8 percenta. Informuje o tom portál Telex.hu. „Veľmi dobré, čím nás bude viac, tým lepšie,“ povedal k doterajšej účasti Viktor Orbán.

Viktor Orbán počas voľieb  (Zdroj: SITA/AP/Petr David Josek)

Maďari rozhodujú, či po 16 rokoch skončí Orbánova vláda

Hlavný volebný súboj prebieha medzi vládnym blokom Fidesz–KDNP pod vedením premiéra a predsedu Fideszu Viktora Orbána a opozičnou stranou TISZA, na ktorej čele je europoslanec Péter Magyar.

Maďarskú politickú scénu už 16 rokov ovláda strana Fidesz. Jej výrazný líder Orbán vládne v bloku s kresťanskodemokratickou KDNP nepretržite od roku 2010, pričom v predchádzajúcich štyroch po sebe idúcich parlamentných voľbách získal ústavnú väčšinu. Naposledy jeho konzervatívne zoskupenie v roku 2022 vyhralo voľby so ziskom vyše 54 percent a v 199-člennom zákonodarnom zbore získalo celkovo 135 kresiel.

Na hlasovanie poštou v maďarských parlamentných voľbách sa celosvetovo zaregistrovalo 496.394 Maďarov žijúcich v zahraničí, zatiaľ čo v zozname voličov na zastupiteľských úradoch v zahraničí figuruje celkom 72.061 osôb. Poštou môžu hlasovať Maďari bez trvalého pobytu v Maďarsku, teda príslušníci maďarskej menšiny žijúcej v zahraničí vrátane Slovenska. K tomu však musia byť vopred zaregistrovaní v zozname voličov. Nevolia kandidátov jednomandátových obvodov, ale dostávajú iba hlasovací lístok pre celoštátnu kandidátku politických strán.

Výsledku prieskumu sú rozdielne

Inštitút Medián urobil na základe svojich piatich aktuálnych reprezentatívnych prieskumov odhad rozdelenia mandátov v 199-člennom Národnom zhromaždení, podľa ktorého by mohol vládny Fidesz obsadiť 49 až 55 kresiel, pričom opozičná strana TISZA by obsadila 138 až 143 kresiel. To by podľa servera hvg.hu znamenalo dvojtretinovú väčšinu pre stranu vedenú Magyarom.

Provládny inštitút Nézőpont 3. apríla zverejnil výsledky svojho prieskumu, v ktorom Fideszu nameral 46 percent, strane TISZA 40 percent, Hnutie naša vlasť preferovalo osem percent opýtaných. Výsledky prezentoval tento inštitút s tvrdením, že „výskum verejnej mienky od Nézőpontu je realistickejší ako od Mediánu“. Demokratická koalícia (DK) a Maďarská strana dvojchvostého psa (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) v posledných prieskumoch dosahovali výsledky pod hranicou nutnou na vstup do parlamentu.

Aktualizujeme
