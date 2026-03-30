Šokujúce svedectvo novinára: Väznili ma v Dubaji! Podozrievali ma zo stykov s Iránom

BELEHRAD - Srbský novinár opisuje dramatické zadržanie v Dubaji, kde ho podľa jeho slov držali v izolácii, mučili a nútili priznať spoluprácu s iránskou elitnou jednotkou.
Zmiznutie uprostred napätia
Prípad srbského novinára a spisovateľa Sašu Milivojeva vyvolal pozornosť po tom, čo sa na konci februára náhle stratil v čase, keď na Blízkom východe vzrástlo napätie.
Rodina sa ho snažila bezvýsledne kontaktovať a obrátila sa aj na úrady vrátane ministerstva zahraničných vecí a diplomatických zastúpení. Odpoveď však neprichádzala.
Po 25 dňoch sa Milivojev znovu objavil. Tvrdí, že počas tohto obdobia bol zadržaný, izolovaný a vystavený výsluchom v Dubaji, píše portál Nova.rs.
Zadržanie po návrate z Iránu
Podľa jeho slov ho zadržali krátko po návrate z Šíráz, kde sa dlhší čas zdržiaval a publikoval texty v iránskych médiách. Objavil sa aj na titulnej strane denníka Tehran Times, ktorý zverejnil jeho komentár o situácii v Gaze.
Po návrate do Dubaja mal čeliť obvineniu, že je napojený na islamské revolučné gardy.
„Zviazali mi oči a odviezli do púšte“
Milivojev opisuje dramatický priebeh zadržania: „Nasadili mi putá, zakryli oči čiernou páskou a odviezli ma z policajnej stanice luxusným vozidlom neznámym smerom cez púšť. Mal som pocit, že ma vezú na miesto, kde ma zabijú. Prosil som ich, aby ma nezabili, a oni sa smiali,“ povedal.
Výsluchy a nátlak na priznanie
Tvrdí, že po zadržaní mu zobrali osobné veci a umiestnili ho do samoväzby, kde ho opakovane vypočúvali.
„Držali ma v cele, kde ma celé dni vypočúvali, vyhrážali sa mi väzením a nútili ma priznať, že pracujem pre Sepah a odovzdávam citlivé informácie. Nemal som čo priznať,“ uviedol.
Milivojev zároveň tvrdí, že počas zadržiavania čelil mučeniu, ktoré podľa jeho slov zahŕňalo dlhodobú izoláciu, psychický nátlak a vyhrážky.
Zároveň priznal, že s predstaviteľmi tejto organizácie bol v kontakte počas vybavovania víz v Iráne, no podľa jeho slov išlo o formálne a spoločenské stretnutia.
Myšlienky na samovraždu
Milivojev priznáva, že počas väzby prežíval extrémny psychický tlak. „Premýšľal som, ako to ukončiť. Hľadal som spôsob, ako si ublížiť bez bolesti. Zároveň som sa modlil a veril, že spravodlivosť existuje,“ opísal.
Prepustenie a deportácia
Po 23 dňoch vo väzbe mu podľa jeho slov oznámili, že bude deportovaný do Srbska. Zároveň mu mali zrušiť tzv. „zlaté vízum“, ktoré predtým získal ako uznávaný autor.
„Je to pre mňa obrovská nespravodlivosť. Bude trvať dlho, kým sa z toho spamätám,“ dodal.
Poďakovanie aj otázniky
Po návrate poďakoval rodine aj úradom, ktoré sa snažili pomôcť. Naznačil, že k jeho prepusteniu mohli prispieť aj diplomatické tlaky.
Prípad však naďalej vyvoláva otázky o tom, čo sa v skutočnosti v Dubaji odohralo a akú úlohu zohrali bezpečnostné služby.