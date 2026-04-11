ONLINE USA pripravujú obnovenie útokov na Irán, ak rokovania neuspejú: Dronové útoky zranili niekoľko osôb

WASHINGTON - Spojené štáty sa pripravujú na obnovenie útokov na Irán v prípade, ak priame rozhovory oboch krajín v Islamabade tento víkend neprinesú dohodu. Uviedol to v piatok americký prezident Donald Trump, informuje agentúra DPA a AFP. Situáciu sledujeme online.
6:54 Spojené štáty zabezpečia skoré otvorenie Hormuzského prielivu, či už s iránskou spoluprácou, alebo bez nej. Povedal to bez bližších podrobností novinárom americký prezident Donald Trump. Pripustil však, že to nemusí byť ľahké. "Otvoríme záliv s nimi alebo bez nich… alebo ten prieliv, ako ho nazývajú. Myslím, že to pôjde celkom rýchlo, a ak nie, budeme to schopní dotiahnuť do konca, "povedal Trump novinárom pri odlete z Washingtonu na cestu po USA. "Otvoríme ho pomerne skoro."
6:22 Iránska delegácia, ktorú vedie predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf, pricestovala v piatok v noci do Pakistanu na rokovania so Spojenými štátmi, informuje správa agentúr AP, AFP a DPA, ktoré sa odvolávajú na informáciu zverejnenú iránskou štátnou televíziou. Okrem predsedu parlamentu je súčasťou iránskej delegácie aj šéf diplomacie Abbás Arákčí, tajomník Rady pre obranu Alí Akbar Ahmadiján a guvernér centrálnej banky Abdolnásir Hemmatí.
6:15 Kuvajtské ministerstvo obrany v piatok oznámilo, že niekoľko príslušníkov Národnej gardy utrpelo zranenia, keď protivzdušná obrana predchádzajúci deň reagovala na útok iránskych bezpilotných lietadiel. Informuje správa agentúry AFP.
6:00 Libanonská prezidentská kancelária oznámila, že rokovania o prímerí medzi vládami Libanonu a Izraela vo Washingtone sa začnú budúci utorok. Informuje správa agentúry AFP. V piatok večer sa uskutočnil telefonát medzi izraelským a libanonským veľvyslancom, ktorí spolu hovorili o príprave prvej schôdzky, ktorá sa má konať na Ministerstve zahraničných vecí USA.
Ak nebude dohoda, bude útok
„Nakladáme na lode tú najlepšiu muníciu, najlepšie zbrane, aké boli kedy vyrobené – ešte lepšie ako naposledy,“ vyhlásil Trump v telefonickom rozhovore pre denník New York Post. „Ak nebudeme mať dohodu, použijeme ich a použijeme ich veľmi účinne,“ varoval Teherán. Na otázku, či očakáva úspech rokovaní, šéf Bieleho domu odpovedal: „Zistíme to za asi 24 hodín. Budeme to vedieť čoskoro.“
V separátnom príspevku na sociálnej sieti Trump v piatok uviedol, že Irán nemá v nadchádzajúcich rozhovoroch „žiadne karty“ a jeho jedinou pákou je dočasné blokovanie Hormuzského prielivu, dôležitého pre lodnú dopravu a dodávky energetických surovín. Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf uviedol, že jeho vláda vynaloží maximálne úsilie o úspešný výsledok rozhovorov. „Najťažšia úloha nás len čaká. Bude to situácia, ktorá rozhodne o všetkom,“ povedal v televíznom vystúpení v piatok večer. Uviedol tiež, že pre Pakistan je dôvodom na nesmiernu hrdosť možnosť hostiť rozhovory.